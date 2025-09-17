Η αύξηση των μεταναστευτικών ροών και τα σενάρια υβριδικής απειλής

Της Δώρας Αντωνίου

Η μεγάλη αύξηση που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες στις αφίξεις μεταναστών στη νότια Κρήτη και τη Γαύδο προκαλεί συναγερμό στην κυβέρνηση, καθώς η εικόνα μειωμένων ροών του Αυγούστου δείχνει να ανατρέπεται. Το μεγάλο ερώτημα είναι τι προκαλεί την αύξηση των τελευταίων ημερών και αν πρόκειται για μια συγκυριακή εξέλιξη ή για κάτι που αν δεν αντιμετωπισθεί θα παγιωθεί, λαμβάνοντας χαρακτηριστικά υβριδικής απειλής.

Σύμφωνα με πηγή με καλή γνώση των συζητήσεων και αναλύσεων που έχουν γίνει κεντρικά, σε ανώτατο επίπεδο στην κυβέρνηση, θεωρείται ότι ένας συνδυασμός παραγόντων έχει συμβάλλει στην εκ νέου αύξηση της μεταναστευτικής πίεσης προς τη χώρα μας. Όσον αφορά τη γεωπολιτική διάσταση, υπάρχει η προσέγγιση ότι σε ένα βαθμό η αύξηση των ροών αποτελεί μιας μορφής αντίδραση στην ανακοίνωση της συμμετοχής της CHEVRON στις έρευνες στα θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Ότι, δηλαδή, οι μεταναστευτικές ροές εργαλειοποιούνται ως μοχλός πίεσης απέναντι σε κινήσεις που αποδυναμώνουν την προσπάθεια διαμόρφωσης τετελεσμένων μέσω του παράνομου τουρκολυβικού μνημονίου.

Αυτή είναι η μία παράμετρος, διότι κυβερνητική πηγή κάνει λόγο για ένα πολυδιάστατο θέμα, που δεν έχει εύκολες απαντήσεις. Στις συσκέψεις που έχουν γίνει τις τελευταίες ημέρες έχει επισημανθεί ότι ο πόλεμος στο Σουδάν έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο κύμα φυγής από τη χώρα, το οποίο κινήθηκε προς τα παράλια της Λιβύης, με στόχο τη φυγή προς την Ευρώπη. «Αυτή τη στιγμή, από το Τομπρούκ, που έχει εξελιχθεί σε κυριότερη αφετηρία των διακινητών, η κοντινότερη και ασφαλέστερη διαδρομή είναι τα νότια παράλια της Κρήτης και η Γαύδος», αναφέρει η ίδια πηγή. Μάλιστα, οι αναλύσεις που έχουν γίνει δείχνουν ότι ακόμα και αν κλείσει αυτή η οδός, το πιθανότερο σενάριο είναι η μεταναστευτική πίεση να μεταφερθεί στα τουρκικά παράλια, και πάλι με προορισμό τη χώρα μας.

Παράλληλα, κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι δεν πρέπει να υποτιμηθεί ο ρόλος των κυκλωμάτων, καθώς τα κέρδη από τη διακίνηση μεταναστών είναι πολύ μεγάλα και δεν θα παραιτηθούν εύκολα οι διακινητές από αυτά.

Ο υπουργός Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης, μιλώντας χθες στην ΕΡΤ επιβεβαίωσε ότι εξετάζεται αν πρόκειται για συγκυριακό φαινόμενο ή αν σχετίζεται με επιθετική κίνηση κυκλωμάτων διακινητών ή άλλες σκοπιμότητες εργαλειοποίησης.

Οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών έχουν φέρει στο τραπέζι των συζητήσεων που γίνονται στο εσωτερικό της κυβέρνησης εισηγήσεις για ενίσχυση των μέτρων αποτροπής. «Θα πρέπει να υπάρξει αντίδραση μέσα στη θάλασσα. Με αυτό τον τρόπο πετύχαμε την ανάσχεση των ροών από την Τουρκία και με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να κινηθούμε και τώρα» τονίζει κυβερνητικό στέλεχος. Ο κ. Πλεύρης δήλωσε χθες ότι «αν συνεχιστεί το φαινόμενο, θα υπάρξει κλιμάκωση και σε αυτό το σκέλος», αναφερόμενος στην επιχείρηση επιτήρησης της θαλάσσιας ζώνης στα νότια της Κρήτης.

Αναγνωρίζεται, ωστόσο, ότι οι συνθήκες εκεί είναι τελείως διαφορετικές σε σχέση με το Αιγαίο, καθώς πρόκειται για ανοιχτή θάλασσα, είναι πολύ μεγάλη η έκταση που θα πρέπει να τεθεί υπό επιτήρηση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον αριθμό των πλωτών μέσων και των δυνάμεων που θα πρέπει να διατεθούν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.