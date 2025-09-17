Το Ισραήλ παρουσίασε στη Συρία πριν από αρκετές εβδομάδες, μια λεπτομερή πρόταση για μια νέα συμφωνία ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου ενός χάρτη της περιοχής από τη Δαμασκό νοτιοδυτικά μέχρι τα σύνορα με το Ισραήλ, ενώ η Συρία, η οποία δεν έχει απαντήσει ακόμη, επεξεργάζεται μια αντιπρόταση τις τελευταίες εβδομάδες, σύμφωνα με το Axios.

Ο Ισραηλινός υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων, Ρον Ντέρμερ, και ο Σύρος υπουργός Εξωτερικών, Άσαντ αλ-Σαϊμπάνι, σχεδιάζουν να συζητήσουν την πρόταση σήμερα Τετάρτη στο Λονδίνο, μαζί με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ, Τομ Μπαράκ, ο οποίος μεσολαβεί μεταξύ των χωρών.

Αυτή θα είναι η τρίτη τριμερής συνάντηση. Πηγές που γνωρίζουν τις συνομιλίες ανέφεραν ότι δεν έχει υπάρξει ιδιαίτερη πρόοδος, οπότε δεν διαφαίνεται ότι θα υπάρξει άμεση συμφωνία.

Οι σχέσεις Ισραήλ–Συρίας παραμένουν τεταμένες, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον βομβαρδισμό της Δαμασκού τον Ιούλιο από την ισραηλινή πολεμική αεροπορία.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση Τραμπ έχει υιοθετήσει σαφώς πιο φιλική στάση προς τον Άχμεντ αλ-Σαράα, ο οποίος ανέτρεψε και διαδέχθηκε τον Μπασάρ αλ-Άσαντ, διευκολύνοντας διακριτικά τη διπλωματία μεταξύ Ισραήλ και Συρίας.

Τι προβλέπει η συμφωνία

Η υπό διαπραγμάτευση συμφωνία ασφαλείας αποσκοπεί στην αντικατάσταση της συμφωνίας αποδέσμευσης του 1974 μεταξύ των χωρών, κατά την οποία η χερσόνησος του Σινά διαιρέθηκε σε τρεις ζώνες — Α, Β και Γ — και ορίστηκαν διαφορετικές ρυθμίσεις ασφαλείας και διαφορετικά επίπεδα αποστρατιωτικοποίησης με βάση την απόστασή τους από τα ισραηλινά σύνορα.

Σύμφωνα με την πρόταση, η Συρία καλείται να συμφωνήσει σε μια ευρεία αποστρατιωτικοποιημένη περιοχή και ζώνη απαγόρευσης πτήσεων στο έδαφός της, ενώ τίποτα δεν θα αλλάξει από την ισραηλινή πλευρά των συνόρων. Η περιοχή νοτιοδυτικά της Δαμασκού θα χωριστεί σε τρεις ζώνες, με τους Σύρους να μπορούν να διατηρούν διαφορετικά επίπεδα δυνάμεων και τύπων όπλων ανάλογα με την περιοχή.

Η πρόταση προβλέπει την επέκταση της ζώνης ασφαλείας κατά 2 χιλιόμετρα στη συριακή πλευρά. Στη λωρίδα που βρίσκεται δίπλα στην ουδέτερη ζώνη και πλησιέστερα στα σύνορα με το Ισραήλ από τη συριακή πλευρά, δεν θα επιτρέπονται στρατιωτικές δυνάμεις και βαρέα όπλα. Ωστόσο, η Συρία θα έχει τη δυνατότητα να διατηρήσει την παρουσία της αστυνομίας και των δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας.

Μια πηγή που γνωρίζει τις λεπτομέρειες δήλωσε ότι βάσει της πρότασης, ολόκληρη η περιοχή από νοτιοδυτικά της Δαμασκού μέχρι τα ισραηλινά σύνορα θα χαρακτηριστεί ζώνη απαγόρευσης πτήσεων για τα συριακά αεροσκάφη.

Σε αντάλλαγμα για αυτούς τους περιορισμούς από τη συριακή πλευρά, το Ισραήλ έχει προτείνει μια σταδιακή αποχώρηση από όλα τα εδάφη που έχει καταλάβει στη Συρία τους τελευταίους μήνες - εκτός από ένα φυλάκιο στην κορυφή του στρατηγικού όρους Ερμών.

Ένας ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο Axios, ότι το Ισραήλ επιμένει στη διατήρηση της παρουσίας του εκεί σε οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία, καθώς προσβλέπει στη διατήρηση ενός εναέριου διαδρόμου προς το Ιράν μέσω Συρίας, κάτι που θα επέτρεπε πιθανές μελλοντικές ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν.

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό δίκτυο, το οποίο επικαλείται Ισραηλινό αξιωματούχο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα επιδιώξει μια συνάντηση με τον Σύρο πρόεδρο Άχμαντ αλ-Σαράα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στα τέλη Σεπτεμβρίου, αλλά σε αυτό το στάδιο, η πιθανότητα να συμβεί αυτό είναι μικρή.

Εν τω μεταξύ, ο Νετανιάχου δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη ότι ο Πρόεδρος Τραμπ τον είχε προσκαλέσει στον Λευκό Οίκο στις 29 Σεπτεμβρίου.

