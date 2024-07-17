Η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε μέσω ανάρτησης στο Telegram την ευθύνη για την επίθεση ενόπλων σε σιιτικό τέμενος του Ομάν, η οποία στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό 28 άλλων.

Νεκροί είναι ένας αστυνομικός, τέσσερις Πακιστανοί και ένας Ινδός, όπως διευκρίνισε το υπουργείο Εξωτερικών του σουλτανάτου.

Οι τρεις δράστες της επίθεσης σκοτώθηκαν επίσης.

Η Βασιλική Αστυνομία του Ομάν αναφέρει ότι οι στρατιωτικές διαδικασίες και οι διαδικασίες ασφαλείας έχουν ολοκληρωθεί και η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.