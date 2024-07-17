Η αστυνομία πυροβόλησε θανάσιμα έναν άνδρα την Τρίτη περίπου ενάμιση χιλιόμετρο μακριά από τον κύριο χώρο του Εθνικού Συνεδρίου των Ρεπουμπλικανών στο Μιλγουόκι, μετέδωσε το CNN.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι δύο άνδρες τσακώνονταν σε ένα τοπικό πάρκο όταν ο ένας έβγαλε μαχαίρι, ο οποίος στη συνέχεια δέχτηκε πυροβολισμούς από πολλούς αστυνομικούς. Το αμερικάνικο δίκτυο αναφέρει ότι οι λεπτομέρειες του περιστατικού δεν έχουν επιβεβαιωθεί από την αστυνομία.

Οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί προέρχονταν από την Αστυνομική Διεύθυνση του Κολόμπους του Οχάιο, σύμφωνα με δήλωση του Αδελφικού Τάγματος της Αστυνομίας που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης .

Η υπηρεσία του Οχάιο είναι υπεύθυνη μεταξύ πολλών άλλων αστυνομικών τμημάτων για την ασφάλεια του σημείου που διεξάγεται το συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού κόμματο, συνεχίζει η δήλωση.

Το αστυνομικό τμήμα του Μιλγουόκι αναμένεται να παράσχει πρόσθετες πληροφορίες «μόλις είναι διαθέσιμες», ανέφεραν οι αρχές σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης .



Πηγή: skai.gr

