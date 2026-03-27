Σε τηλεφωνική του συνέντευξη στο Fox News, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε ότι παρατείνει για 10 ημέρες την αναστολή των επιθέσεων κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων του Ιράν, έως τις 6 Απριλίου, κατόπιν αιτήματος της ιρανικής κυβέρνησης, προσθέτοντας ότι του ζήτησαν «παράταση επτά ημέρων» και τους έδωσε δέκα.

Ταυτόχρονα, υποστήριξε ότι στρατιωτικά οι ΗΠΑ «έχουν κερδίσει τον πόλεμο ολοκληρωτικά» και ότι ο ιρανικός στρατός έχει υποβαθμιστεί σε μεγάλο βαθμό.

«Δεν έχουν Ναυτικό, Αεροπορία και αεράμυνα», είπε, προσθέτοντας ότι στο Ιράν «έμεινε μόνο το 9% των πυραύλων του» και ότι οι ΗΠΑ «κατέστρεψαν 154 Ιρανικά πλοία».

«Καταστρέψαμε τους εκτοξευτές πυραύλων τους, κάτι που είναι πολύ σημαντικό, επειδή χωρίς τους εκτοξευτές πυραύλων, οι πύραυλοι δεν τα καταφέρνουν πολύ καλά και καταστρέψαμε όλες τις επικοινωνίες και τις τηλεπικοινωνίες τους», συμπλήρωσε.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη «εξελίσσονται πολύ καλά» και τόνισε τον έλεγχο που έχει επί του διπλωματικού χρονοδιαγράμματος, αποκαλύπτοντας ότι ενώ οι Ιρανοί ζήτησαν επταήμερη παύση, εκείνος τους έδωσε δέκα. «Θα τους δώσω 10, επειδή μου έδωσαν πλοία», είπε.

Απέρριψε περαιτέρω τη στρατηγική αναγκαιότητα για έλεγχο της περιοχής από τις ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται το Στενό του Ορμούζ και εξέφρασε την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι τα έθνη που βασίζονται στην πλωτή οδό δεν αναλαμβάνουν δράση.

Την ίδια ώρα, δημοσίευμα της Wall Street Journal, αναφέρει πως σύμφωνα με τους μεσολαβητές στις ειρηνευτικές συνομιλίες για το τέλος του πολέμου στην Μέση Ανατολή, το Ιράν δεν έχει ζητήσει παύση στις επιθέσεις σε ενεργειακούς σταθμούς του.

Πηγή: skai.gr

