Τραμπ: Η CIA μου είπε ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν είναι ομοφυλόφιλος

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε σε συνέντευξη στο Fox News ότι η CIA του είπε ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, είναι ομοφυλόφιλος.

Ερωτηθείς από τον παρουσιαστή του Fox News, Τζέσι Γουότερς, «Σας είπε η CIA ότι ο Αγιατολάχ Τζούνιορ είναι ομοφυλόφιλος;»

Ο Τραμπ απάντησε: «Λοιπόν, το είπαν αυτό, αλλά δεν ξέρω αν το είπαν μόνο αυτοί. Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι το λένε αυτό. Κάτι που τον κάνει να ξεκινάει άσχημα σε αυτή τη συγκεκριμένη χώρα».

Ο Τραμπ δεν ανέφερε ποια στοιχεία υπάρχουν που να υποστηρίζουν τον ισχυρισμό της CIA. Η ομοφυλοφιλία είναι παράνομη στο Ιράν, το οποίο θεωρεί τις σχέσεις μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου παραβίαση των ισλαμικών αξιών, κάτι που τιμωρείται βάσει του νόμου της χώρας που βασίζεται στη Σαρία.

"Did the CIA tell you that Ayatollah Jr. is gay?"@POTUS: "They did say that... I think a lot of people are saying that — which puts him off to a bad start in that particular country." pic.twitter.com/Gd5miHN6vQ — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 26, 2026

Η New York Post είχε αναφέρει προηγουμένως ότι ο Τραμπ είχε ενημερωθεί για το θέμα. Ο Τραμπ είχε προηγουμένως αμφισβητήσει το κατά πόσον ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν είναι ακόμη ζωντανός μετά τις αμερικανικές επιδρομές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.