Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Νάσερ Κανάνι δήλωσε ότι το Ιράν δεν θα στείλει δυνάμεις στον Λίβανο, σύμφωνα με δημοσίευμα του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο Κανάνι φέρεται να είπε ότι ο Λίβανος και οι Παλαιστίνιοι «έχουν την ικανότητα και τη δύναμη να αμυνθούν ενάντια στην επίθεση».

Παράλληλα, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν επισκέφθηκε τα γραφεία της Χεζμπολάχ στην Τεχεράνη τη Δευτέρα για να συλλυπηθεί για τον θάνατο του ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

