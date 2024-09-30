Φονικό ποδοπάτημα στη Νότια Κορέα: Ο πρώην αρχηγός της τοπικής αστυνομίας καταδικάστηκε σε φυλάκιση 3 ετών

Δικαστήριο της Νότιας Κορέας καταδίκασε σήμερα σε φυλάκιση τριών ετών τον πρώην αρχηγό της αστυνομίας συνοικίας της Σεούλ στην οποία σκοτώθηκαν πάνω από 150 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους νέοι, σε φονικό ποδοπάτημα που σημειώθηκε στη διάρκεια των εορτασμών για το Χάλογουιν πριν από δύο χρόνια, προσάπτοντάς του ότι δεν απέτρεψε την κίνηση αυτή του πλήθους, μετέδωσε το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Στις 29 Οκτωβρίου 2022 δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι –στην πλειονότητά τους ηλικίας μεταξύ 20 και 30 ετών— βγήκαν για να γιορτάσουν για το Χάλογουιν που ήταν η πρώτη γιορτή στην οποία επιτράπηκαν οι εκδηλώσεις μετά τη COVID-19 στη δημοφιλή συνοικία Ιτεγουόν.

Αλλά η γιορτή μετατράπηκε σε τραγωδία όταν μεγάλο πλήθος ανθρώπων συνωστίστηκε σε κατηφορικό στενό της συνοικίας, στο οποίο βρίσκονται μπαρ και κλαμπ, γεγονός που οδήγησε στο φονικό ποδοπάτημα δεκάδων ανθρώπων.

Ο Λι Ιμ-τζε, πρώην αρχηγός της αστυνομίας της συνοικίας Γιονγκσάν, κρίθηκε ένοχος επειδή δεν μπόρεσε να αποτρέψει το δυστύχημα αυτό. Πρόκειται για τον πρώτο αξιωματούχο της αστυνομίας που καταδικάστηκε για τον άμεσο ρόλο του στην τραγωδία.

«Ήταν προβλέψιμο ότι θα υπήρχε πλήθος ανθρώπων στο επικλινές στενό της Ιτεγουόν και πιθανόν σοβαρός κίνδυνος για τη ζωή και τη σωματική ασφάλεια των ανθρώπων που θα βρίσκονταν εκεί στη διάρκεια του σαββατοκύριακου του Χάλογουιν το 2022», αναφέρει στην απόφασή του το δικαστήριο της δυτικής περιοχής της Σεούλ.

Άλλος πρώην αστυνομικός, ο υπεύθυνος του κέντρου επειγόντων της αστυνομίας της Γιονγκσάν, καταδικάστηκε σε διετή φυλάκιση για τον ίδιο λόγο.

«Η απόφαση αυτή, η οποία αναγνωρίζει την ευθύνη αστυνομικών στην τραγωδία, είναι θεμιτή όσον αφορά την αξίωση να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι της καταστροφής», σημείωσε οργάνωση οικογενειών των θυμάτων σε ανακοίνωσή της.

Το δικαστήριο εξέδωσε δεύτερη ετυμηγορία σήμερα που αφορά τον Παρκ Χι-γιουνγκ, επικεφαλής του γραφείου της περιφέρειας της Γιονγκσάν την εποχή του δυστυχήματος. Ο πρώην αξιωματούχος κρίθηκε αθώος.

«Η άμεση αιτία του δυστυχήματος σε αυτήν την περίπτωση είναι η κίνηση του πλήθους», σημείωσε το δικαστήριο, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Newsis.

«Δεν υπάρχουν κανονισμοί που να δίδουν στις διοικητικές αρχές την εξουσία να ελέγχουν τη συρροή κόσμου ή τη διάλυση πλήθους», πρόσθεσε το δικαστήριο, αθωώνοντας τον Παρκ και τρεις πρώην αξιωματούχους της συνοικίας.

Νωρίτερα φέτος, δύο πρώην υψηλόβαθμοι αξιωματικοί της αστυνομίας φυλακίστηκαν επειδή κατέστρεψαν αποδεικτικά στοιχεία που συνδέονταν με το δυστύχημα, στις πρώτες καταδίκες που εκδόθηκαν σε σχέση με την τραγωδία αυτή.

Αμέσως μετά το φονικό ποδοπάτημα, οι δύο αστυνομικοί φέρεται να διέταξαν τη διαγραφή τεσσάρων εσωτερικών εκθέσεων της αστυνομίας που εντόπιζαν πριν από το τραγικό συμβάν προβλήματα ασφαλείας σε σχέση με ενδεχόμενο συνωστισμό στην περιοχή, σύμφωνα με το δικαστήριο.

Ο πρώην αρχηγός της μητροπολιτικής αστυνομίας της Σεούλ Κιμ Κουάνγκ-χο δικάστηκε επίσης και αναμένει την ετυμηγορία του δικαστηρίου για επαγγελματική αμέλεια που οδήγησε σε τραυματισμούς ή τον θάνατο.

Η εισαγγελείς ζήτησαν να του επιβληθεί ποινή κάθειρξης πέντε ετών. Το δικαστήριο αναμένεται να εκδώσει την ετυμηγορία του τον επόμενο μήνα.

Ο Κιμ αρνήθηκε ότι διέπραξε οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη, λέγοντας στο δικαστήριο τον Απρίλιο ότι «αντί να ψάχνουμε για αποδιοπομπαίο τράγο, θα πρέπει να ληφθούν πραγματικά προληπτικά μέτρα», σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο JTBC.

Μετά την τραγωδία, διώξεις ασκήθηκαν μόνον σε τοπικούς αξιωματούχους. Κανένα μέλος της κυβέρνησης δεν παραιτήθηκε ή δε

