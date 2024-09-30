Αυστρία: Πώς κέρδισε το ακροδεξιό κόμμα που ιδρύθηκε από τους Ναζί

Για πρώτη φορά μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο κόμμα με ρίζες στη ναζιστική ιδεολογία επικράτησε σε εθνικό ψηφοδέλτιο, όπως αναφέρει σε δημοσίευμά του το Politico, Κι αυτό το σχόλιο έρχεται σε συνέχεια της στροφής προς τα δεξιά που έκαναν οι Αυστριακοί στις εκλογές-ορόσημο της Κυριακής, καθώς το ακροδεξιό Κόμμα Ελευθερίας (FPÖ) ήρθε πρώτο.

Το αντιμεταναστευτικό, φιλικό προς τη Ρωσία FPÖ κέρδισε με 29%, σχεδόν διπλασιάζοντας το ποσοστό του από τις τελευταίες εκλογές, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα.

Κερδίζει με τρεις μονάδες το κεντροδεξιό Αυστριακό Λαϊκό Κόμμα (ÖVP), που σήμερα ηγείται της κυβέρνησης. Το ÖVP υπέστη απώλεια ρεκόρ με ποσοστό 26%.

«Τα αποτελέσματα σήμερα δεν θα μπορούσαν να ήταν πιο ξεκάθαρα» δήλωσε στην αυστριακή δημόσια τηλεόραση ο Χέρμπερτ Κικλ, ηγέτης του FPÖ, επιμένοντας ότι το κόμμα του θα πρέπει να ηγηθεί της επόμενης κυβέρνησης.

Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα τερμάτισε τρίτο, σημειώνοντας το χειρότερο αποτέλεσμα στην ιστορία του με 21%. Οι Πράσινοι, οι οποίοι κυβερνούν μαζί με το ÖVP στην τρέχουσα κυβέρνηση, υπέστησαν επίσης απότομη πτώση με ποσοστό μόλις 8%. Οι φιλελεύθεροι NEOS, εν τω μεταξύ, ήταν οι άλλοι νικητές της βραδιάς, τερματίζοντας με ποσοστό πάνω από 9%.

Η προσέλευση ήταν ισχυρή, με σχεδόν το 80% των Αυστριακών που είχαν δικαίωμα ψήφου να προσέρχονται στις κάλπες.

Η ακροδεξιά στροφή της Αυστρίας είναι ακόμη ένα ανησυχητικό σημάδι για την Ευρώπη, η οποία σηματοδοτεί ότι η πρόσφατη άνοδος των λαϊκιστικών δυνάμεων δεν δείχνει σημάδια υποχώρησης. Οι ηγέτες του FPÖ θεωρούν τον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος έχει συστηματικά καταλύσει τις δημοκρατικές ελευθερίες στη χώρα του, ως πρότυπο και έχουν υποσχεθεί να ακολουθήσουν το παράδειγμά του.

«Καγκελάριος του λαού»

Σύμφωνα με το Politico, εάν το FPÖ καταφέρει να δημιουργήσει έναν συνασπισμό, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βρεθεί αντιμέτωπη με ένα ευρωσκεπτικιστικό λαϊκιστικό μπλοκ που θα περιλαμβάνει την Αυστρία, την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, και πιθανώς την Τσεχική Δημοκρατία μετά από εκλογές εκεί τον επόμενο χρόνο.

Το FPÖ, που ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1950 από πρώην μέλη των SS και άλλους βετεράνους Ναζί, συμμετείχε σε μια πλατφόρμα κατά των ξένων αυτές τις εκλογές, υποσχόμενο να χτίσει ένα «Φρούριο Αυστρίας» για να κρατήσει έξω τους μετανάστες.

Ο Herbert Kickl υποσχέθηκε στους ψηφοφόρους ότι αν του έδιναν τη νίκη, θα υπηρετούσε ως Volkskanzler τους, ή «καγκελάριος του λαού», έναν χαρακτηρισμό που χρησιμοποιούσε κάποτε ο Αδόλφος Χίτλερ.

Αν και το κόμμα υποβαθμίζει το ναζιστικό παρελθόν του και επιδιώκει να απεικονίσει τον εαυτό του ως μια εναλλακτική κατά του κατεστημένου έναντι του κυρίαρχου κεντροδεξιού και αριστερού, χρησιμοποιεί τακτικά αντισημιτικά φασιστικά τροπάρια. Μια υπενθύμιση του βάθους της σχέση του κόμματος για την αισθητική του Τρίτου Ράιχ δόθηκε την Παρασκευή σε κηδεία ενός πολιτικού του FPÖ, όπου οι πενθούντες τον αποχαιρέτησαν τραγουδώντας έναν ύμνο των SS. Ορισμένοι ηγέτες του FPÖ, ήταν στο κοινό.

Τα σενάρια για τον σχηματισμό κυβέρνησης

Τέτοιες υπερβολές -εκτός από την αντιευρωπαϊκή τάση του κόμματος και την υποστήριξη "επαναπατρισμού" αλλοδαπών πολιτών που θεωρεί ακατάλληλους- θα δυσκολέψουν μεν το FPÖ να οικοδομήσει έναν συνασπισμό, αλλά δεν θα το καταστήσουν αδύνατο.

Το Σύνταγμα της Αυστρίας δίνει τον τελευταίο λόγο για τις υποψηφιότητες υπουργών και καγκελάριου στον πρόεδρο. Ο Alexander Van der Bellen, πρώην ηγέτης των Πρασίνων που είναι πρόεδρος από το 2017, δεν έχει κρύψει ελάχιστα την αποστροφή του για τον Kickl και είναι απίθανο να τον προτείνει για καγκελάριο.

Ωστόσο, θα ήταν δύσκολο για τον πρόεδρο να αγνοήσει την ισχυρή εμφάνιση του FPÖ. Αυτό σημαίνει ότι το κόμμα έχει πιθανότητες να οικοδομήσει μια συμμαχία με την κεντροδεξιά, η οποία απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Kickl, εάν το FPÖ παρουσιάσει διαφορετικό υποψήφιο για την κορυφαία θέση.

Μια άλλη επιλογή για το ÖVP θα μπορούσε να είναι η οικοδόμηση μιας συμμαχίας με τους Σοσιαλδημοκράτες σε έναν αμφίδρομο συνασπισμό, αν και δεν ήταν σαφές από τα προκαταρκτικά αποτελέσματα εάν τα κόμματα θα είχαν αρκετές έδρες για να το κάνουν.

Ορισμένοι παρατηρητές πιστεύουν ότι ένας τριμερής συνασπισμός μεταξύ του ÖVP, των Σοσιαλδημοκρατών και του φιλελεύθερου NEOS - αποκλείοντας έτσι το FPÖ - είναι πιο πιθανός, αν και ένας τέτοιος συνδυασμός θα μπορούσε να αποδειχθεί ασταθής, δεδομένου ότι θα «άνοιγε» το ιδεολογικό χάσμα.

Ένας τριμερής συνασπισμός θα μπορούσε επίσης να αποτύχει ενισχύοντας την αντι-κατεστημένη εικόνα του FPÖ.

«Θα προειδοποιούσα να μην αγνοήσουμε τη βούληση εκατομμυρίων ανθρώπων», προειδοποίησε ο Kickl σε μια μετεκλογική συζήτηση με άλλους ηγέτες κομμάτων στην αυστριακή τηλεόραση.

Η νίκη του FPÖ απηχεί πολλές ισχυρές επιδείξεις για ακροδεξιά κόμματα σε όλη την Ευρώπη τα τελευταία 2 χρόνια, καθώς οι δυνάμεις του κατεστημένου αγωνίζονται να διαχειριστούν μια μαζική εισροή αιτούντων άσυλο και άλλων μεταναστών.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, το αντιμεταναστευτικό κόμμα της Γερμανίας Εναλλακτική για τη Γερμανία κατέγραψε ισχυρά ποσοστά στις περιφερειακές εκλογές. Αυτά τα εκπληκτικά αποτελέσματα ακολούθησαν τη νίκη του περασμένου έτους του Geert Wilders, του Ολλανδού δεξιού οπαδού, σε εθνικές εκλογές στην Ολλανδία, και την άνοδο της Ιταλίδας νεοφασίστριας Giorgia Meloni στην εξουσία στην Ιταλία.

Αν και το αποτέλεσμα του FPÖ καταγράφηκε ευρέως στις δημοσκοπήσεις, ήταν ωστόσο ένας θρίαμβος για ένα κόμμα που εμφανίστηκε στα πρόθυρα της κατάρρευσης μόλις πριν από 5 χρόνια, όταν ενεπλάκη σε ένα σκάνδαλο που έριξε την κυβέρνηση.

Ακόμη και όταν η λεγόμενη υπόθεση Ibiza - που πυροδοτήθηκε από ένα βίντεο στο οποίο ο τότε ηγέτης του FPÖ συζητούσε για ανταλλάγματα πολιτικών ευεργετημάτων έναντι μετρητών - συνεχίζει να απασχολεί τα αυστριακά δικαστήρια, το FPÖ κατάφερε να ξαναχτιστεί γρήγορα υπό τον Kickl.

Η πτώση

Ο μεγαλύτερος χαμένος της βραδιάς ήταν το ÖVP, το οποίο έχασε σχεδόν το ένα τρίτο των ψηφοφόρων του.

«Παλέψαμε για να έρθουμε από πίσω, αλλά δεν ήταν αρκετό», παραδέχτηκε ο καγκελάριος Καρλ Νεχάμερ σε δηλώσεις προς τους υποστηρικτές.

Το ÖVP έχει υποστεί μια σειρά σκανδάλων διαφθοράς που προκλήθηκαν από τις έρευνες της Ίμπιζα που ανάγκασαν την παραίτηση του νεαρού καγκελαρίου του κόμματος, Σεμπάστιαν Κουρτς, το 2021.

Παρά αυτά τα λάθη, το κόμμα έχει δημιουργήσει μια τρομερή πολιτική μηχανή στην Αυστρία και είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα αποτελέσει μέρος της επόμενης κυβέρνησης, όπως συνέβη από το 1987.

Το μόνο πραγματικό ερώτημα είναι εάν κινδυνεύει να επιδιώξει έναν άλλο συνασπισμό με το FPÖ. Οι δύο τελευταίες εξόδους του με το κόμμα - το 2000 και το 2017 - δεν τελείωσαν καλά.

Παρά την επιμονή της ηγεσίας του ÖVP ότι δεν θα δεχόταν μια συμφωνία με τον Kickl, ο αρχηγός του FPÖ δεν το απέκλεισε.

«Νομίζω ότι θα δούμε κάποια κίνηση», είπε στους δημοσιογράφους το βράδυ της Κυριακής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.