Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις πολλαπλασιάζουν τα πλήγματά τους στη Λωρίδα της Γάζας, όπου πέντε βομβαρδισμοί, ειδικά αυτός εναντίον σχολείου όπου είχαν καταφύγει εκτοπισμένοι, σκότωσαν τουλάχιστον 57 ανθρώπους, κατά τις τοπικές αρχές, με φόντο τις επικρίσεις της κυβέρνησης των ΗΠΑ για τον ολοένα βαρύτερο απολογισμό θυμάτων στις τάξεις των αμάχων.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου διεμήνυσε πως ο στρατός της χώρας του θα «αυξήσει περαιτέρω την πίεση στη Χαμάς», το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα που εξαπέλυσε την άνευ προηγουμένου επίθεση σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου, το έναυσμα αυτού του πολέμου, ο οποίος πλέον διανύει τη 285η ημέρα του.

Η Χαμάς «υφίσταται αυξανόμενη πίεση διότι την χτυπάμε, εξαλείφουμε ανώτερα στελέχη της και χιλιάδες τρομοκράτες. Αυτή ακριβώς είναι η στιγμή για να αυξήσουμε ακόμη περισσότερο την πίεση», είπε ο κ. Νετανιάχου.

Σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ, οι βομβαρδισμοί «απ’ άκρου σ’ άκρο της Λωρίδας της Γάζας» είχαν αποτέλεσμα να καταγραφούν χθες «δεκάδες θάνατοι και τραυματισμοί».

Βομβαρδισμός έγινε «μερικές δεκάδες μέτρα» από κέντρο των Ηνωμένων Εθνών στη Ντέιρ αλ Μπάλα, κοινότητα στο κεντρικό τμήμα του θυλάκου όπου βρίσκονται πολλοί εκτοπισμένοι.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ τόνισε προχθές Δευτέρα πως παραμένει «απαράδεκτος» ο αριθμός των απωλειών στις τάξεις των αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας.

Χθες βράδυ και τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, η Πολιτική Προστασία στη Λωρίδα της Γάζας, όπου κυβερνά η Χαμάς, δημοσιοποίησε νεότερους αριθμούς, κάνοντας λόγο για 57 νεκρούς και «δεκάδες» τραυματίες σε πέντε ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Τα πλήγματα έγιναν κοντά σε πρατήριο καυσίμων στο Αλ Μαουάσι, κοντά στη Χαν Γιούνις· σε σχολείο που διαχειρίζεται η υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για τους παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) στον καταυλισμό προσφύγων Νουσέιρατ· σε κυκλικό κόμβο στην Μπέιτ Λάχια· σε οίκημα στην Αλ Ζαουάιντα· και σε τζαμί στον καταυλισμό επίσης στον καταυλισμό Νουσέιρατ, απαρίθμησε η Πολιτική Προστασία.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους πως στοχοποίησαν «τρομοκράτες που χρησιμοποιούσαν σχολείο της UNRWA στον τομέα της Νουσέιρατ» και «διοικητή λόχου» του κινήματος Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ «στο δυτικό τμήμα της Χαν Γιούνις».

Διαβεβαίωσαν πως έλαβαν «μέτρα» για να μειωθεί ο κίνδυνος να χτυπηθούν άμαχοι στον βομβαρδισμό του σχολείου και κατηγόρησαν, για νιοστή φορά, τη Χαμάς πως χρησιμοποιεί αμάχους σαν ανθρώπινες ασπίδες, κάτι που η Χαμάς διαψεύδει πάγια.

Εκατοντάδες χιλιάδες άμαχοι έχουν εκτοπιστεί εξαιτίας των μαχών, οι περισσότεροι επανειλημμένα, κατά τη διάρκεια του πολέμου, που διανύει τον δέκατο μήνα του, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη.

Πολλοί έχουν βρει καταφύγιο σε δημόσια κτήρια, ιδίως σχολεία, καθώς και σε αυλές και σε χώρους εξωτερικών ιατρείων νοσοκομείων.

Έναυσμα του πολέμου ήταν η άνευ προηγουμένου έφοδος του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ τον Οκτώβριο, όταν έχασαν τη ζωή τους 1.195 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα. Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν κατά την επίθεση, 116 συνεχίζουν να κρατούνται όμηροι της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, πλην όμως 42 από αυτούς πιστεύεται πως είναι νεκροί, κατά τον ισραηλινό στρατό.

Σε αντίποινα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις διεξάγουν έκτοτε ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις, κατά τις οποίες μέχρι σήμερα έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 38.713 άνθρωποι, επίσης στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τα δεδομένα του υπουργείου Υγείας της Χαμάς μέχρι χθες.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου διατρανώνει πως εννοεί να συνεχίσει τον πόλεμο ως τον αφανισμό της Χαμάς, στην εξουσία της Λωρίδας της Γάζας από το 2007, κίνημα που χαρακτηρίζεται τρομοκρατική οργάνωση από το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και την ΕΕ, και την απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Καταδικάζοντας τις «σφαγές» με θύματα «άοπλους αμάχους» από τον ισραηλινό στρατό στον παλαιστινιακό θύλακο υπό πολιορκία, ηγετικό στέλεχος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής πως αναστέλλεται κάθε συμμετοχή του στις έμμεσες διαπραγματεύσεις με σκοπό την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός, διευκρινίζοντας πως η παράταξή του είναι «έτοιμη» να επιστρέψει, όταν η άλλη πλευρά δείξει «σοβαρότητα».

Το Σάββατο, ισραηλινός βομβαρδισμός σκότωσε 92 ανθρώπους στον τομέα του Αλ Μαουάσι, που είχε χαρακτηριστεί πριν από μήνες ασφαλής «ανθρωπιστική ζώνη» και όπου παροτρύνονταν να συγκεντρωθούν οι εκτοπισμένοι Γαζαίοι, στο νότιο τμήμα του θυλάκου. Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως στοχοποίησε τον Μοχάμεντ Ντέιφ και τον Ράφα Σαλάμα, αντίστοιχα τον αρχηγό του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς και τον επικεφαλής του στη Χαν Γιούνις, που παρουσιάζονται ως «εγκέφαλοι της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου».

Η διπλωματία της Γαλλίας καταδίκασε χθες «τους βομβαρδισμούς των τελευταίων ημερών», οι οποίοι έκαναν «ακόμη βαρύτερο τον καταστροφικό απολογισμό (θυμάτων) στις τάξεις του άμαχου πληθυσμού».

Μη κυβερνητικές οργανώσεις, ανάμεσά τους οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα και οι Γιατροί του Κόσμου, κατήγγειλαν τις «σφαγές» σε υποτιθέμενες «ασφαλείς ζώνες».

Οι βομβαρδισμοί «χειροτερεύουν την ανθρωπιστική καταστροφή», την ώρα που οι ΜΚΟ συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν «εμπόδια» που εγείρονται «εξαιτίας της συνέχισης των στρατιωτικών επιχειρήσεων» του Ισραήλ, στηλίτευαν προχθές Δευτέρα οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

Η κατάληψη του σημείου διέλευσης στη Ράφα, πάνω στα κλειστά σύνορα της Λωρίδας της Γάζας με την Αίγυπτο, στις αρχές του Μαΐου, είχε συνέπεια την «πλήρη διακοπή» των παραδόσεων ανθρωπιστικής βοήθειας, τόνισαν οι ΜΚΟ, υπογραμμίζοντας πως το 50% των νοικοκυριών στον θύλακο βρίσκεται σε κατάσταση «έκτακτης ανάγκης», κινδυνεύει να υποστεί λιμό, στο βόρειο τμήμα της μικρής παραθαλάσσιας περιοχής.

Το Ισραήλ επιρρίπτει την ευθύνη στον ΟΗΕ για τα προβλήματα στις παραδόσεις βοήθειας. Από την πλευρά του, ο διεθνής οργανισμός καταγγέλλει συνεχώς τα προσκόμματα που παρεμβάλλουν οι ισραηλινές αρχές στην είσοδο και στη διανομή στον θύλακο ιδίως καυσίμων, απόλυτα απαραίτητων για τη λειτουργία των γεννητριών στη Λωρίδα της Γάζας, όπου η ηλεκτροδότηση έχει κοπεί από τα πρώτα 24ωρα του πολέμου.

Ο ΟΗΕ υπογραμμίζει πως τις τελευταίες δυο εβδομάδες δεν καταφέρνει να διανέμει παρά περίπου 80.000 λίτρα καυσίμου την ημέρα στον θύλακο, όταν «απαιτούνται 400.000 λίτρα την ημέρα για τις πιο θεμελιώδεις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

