Παραγουάη: Κατάσχεση ποσότητας-ρεκόρ τεσσάρων τόνων κοκαΐνης

Η υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών της Παραγουάης προχώρησε στην κατάσχεση τεσσάρων και πλέον τόνων κοκαΐνης, κρυμμένων σε σάκους με ζάχαρη που επρόκειτο να μεταφερθούν στο Βέλγιο από την πρωτεύουσα Ασουνσιόν, ανακοίνωσαν οι αρχές χθες Τρίτη.

Η ποσότητα που κατασχέθηκε —4.016 κιλά— είναι «ιστορικό ρεκόρ», τόνισε με ικανοποίηση κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο επικεφαλής της Εθνικής Γραμματείας κατά των Ναρκωτικών, Χαλίλ Ρασίντ.

«Πρόκειται για το μεγαλύτερο φορτίο (ναρκωτικών) που έχει κατασχεθεί μέχρι σήμερα», επιβεβαίωσε ο Οσκάρ Ορουέ, αξιωματούχος της παραγουανής εφορίας.

Η επιχείρηση, που βαφτίστηκε «Γλύκα», διεξήχθη από ειδική μονάδα, που εντόπισε τα ύποπτα εμπορευματοκιβώτια στο ιδιωτικό λιμάνι Καακουπεμί.

Σύμφωνα με τις αρχές, η επιχείρηση δεν έχει τερματιστεί ακόμη και «μπορεί να έχουμε κι άλλες εκπλήξεις».

Για τους κακοποιούς, η απώλεια εμπορεύματος αυτή αντιπροσωπεύει ζημία 220 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με την Γραμματεία κατά των Ναρκωτικών, που βασίζει τον υπολογισμό στην τιμή πώλησης κοκαΐνης στην Ευρώπη.

Προορισμός της τεράστιας ποσότητας ναρκωτικών ήταν το λιμάνι της Αμβέρσας, στο Βέλγιο.

Κοκαΐνη που είχε διακινηθεί μέσω της Παραγουάης κατασχέθηκε στο λιμάνι της πόλης αυτής το 2019 και δυο φορές το 2020, όπως και στο λιμάνι του Αμβούργου, στη Γερμανία, το 2021.

Η προηγούμενη κατάσχεση ποσότητας-ρεκόρ είχε ανακοινωθεί τον Οκτώβριο του 2023, όταν είχαν εντοπιστεί κάπου 3.312 κιλά κοκαΐνης στο λιμάνι Βιγιέτα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

