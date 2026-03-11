Ένας ανώτερος διοικητής του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ισχυρίστηκε ότι το Ιράν διαθέτει πυραύλους που μπορούν να εκτοξευθούν από κάτω από το νερό και άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τις επόμενες ημέρες, όπως μεταδίδει το CNN.

«Έχουμε πυραύλους που εκτοξεύονται υποβρυχίως και η ταχύτητά τους είναι 100 μέτρα (328 πόδια) ανά δευτερόλεπτο. Ενδέχεται να τους χρησιμοποιήσουμε τις επόμενες ημέρες», δήλωσε ο Αλί Φανταβί, ανώτερος διοικητής των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, σύμφωνα με επίσημα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Ισχυρίστηκε επίσης ότι μόνο το Ιράν και η Ρωσία διαθέτουν την τεχνολογία για τέτοια όπλα.

Ιρανοί αξιωματούχοι τις τελευταίες ημέρες έχουν κάνει προειδοποιήσεις και δηλώσεις στις οποίες δίνουν έμφαση στις πυραυλικές και ναυτικές δυνατότητές του, μέρος αυτού που οι αναλυτές περιγράφουν ως προσπάθεια της Τεχεράνης να προβάλει αποτρεπτική δράση και να δείξει ότι έχει επιλογές για να αντιδράσει σε πιέσεις ή επιθέσεις.

Ο στρατός των ΗΠΑ καλεί τους αμάχους να απομακρυνθούν από λιμενικές εγκαταστάσεις του Ιράν

Ο αμερικανικός στρατός προειδοποίησε σήμερα τους αμάχους να απομακρυνθούν από τις λιμενικές εγκαταστάσεις από τις οποίες επιχειρούν οι ναυτικές δυνάμεις του Ιράν, σημειώνοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις δεν μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλειά τους.

«Οι Ιρανοί λιμενεργάτες, το διοικητικό προσωπικό και το πλήρωμα των εμπορικών σκαφών θα πρέπει να αποφεύγουν τα ιρανικά πολεμικά πλοία και τον στρατιωτικό εξοπλισμό» ανέφερε η Κεντρική Διοίκηση (Centcom) των ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ εξαπολύουν επιθέσεις σε ιρανικά πλοία και έχουν βυθίσει ή καταστρέψει 60 μέχρι στιγμής.

Ιρανικός στρατός: Αν απειληθούν τα λιμάνια μας, όλα τα λιμάνια στην περιοχή θα αποτελούν «νόμιμους στόχους»

Από την πλευρά του, ανώτερος εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού δήλωσε στην κρατική τηλεόραση πως εάν απειληθούν τα λιμάνια και οι αποβάθρες μας, όλα τα λιμάνια και οι αποβάθρες στην περιοχή θα είναι οι «νόμιμοι στόχοι» μας.

Reuters: Το Ιράν έχει ποντίσει περίπου 10 νάρκες στο Στενό του Ορμούζ

Το Ιράν έχει ποντίσει περίπου 10 νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Reuters, κίνηση που είναι πιθανό να περιπλέξει την επαναλειτουργία της κρίσιμης θαλάσσιας οδού για τη μεταφορά πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Οι εξαγωγές πετρελαίου και LNG μέσω αυτού του στρατηγικού σημείου κατά μήκος των ιρανικών ακτών έχουν στην πράξη ανασταλεί εξαιτίας του πολέμου που ξεκίνησαν πριν από 12 ημέρες οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ κατά του Ιράν, συμβάλλοντας στην εκτίναξη των παγκόσμιων τιμών της ενέργειας.

Η στρατιωτική διοίκηση του Ιράν δήλωσε την Τετάρτη ότι ο κόσμος θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος για το ενδεχόμενο το πετρέλαιο να φτάσει τα 200 δολάρια το βαρέλι.

Οι τοποθεσίες των περισσότερων ναρκών είναι γνωστές, σύμφωνα με τη μία από τις πηγές του Reuters, η οποία όμως αρνήθηκε να πει πώς σχεδιάζουν οι ΗΠΑ να τις εξολοθρεύσουν.

Το CNN μετέδωσε πρώτο την Τρίτη την πληροφορία για την πόντιση ναρκών στο Στενό.

Το Ιράν απειλεί εδώ και καιρό ότι θα απαντήσει σε οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση ναρκοθετώντας το Στενό του Ορμούζ, από το οποίο διέρχεται περίπου το 1/5 του παγκόσμιου πετρελαίου και του LNG. Η δυνατότητα δε της Τεχεράνης να διακόψει τη ναυσιπλοΐα σε αυτή τη θαλάσσια οδό της δίνει τεράστια διαπραγματευτική ισχύ έναντι των ΗΠΑ και των συμμάχων τους.

Ο αμερικανικός στρατός δηλώνει ότι έθεσε στο στόχαστρο ιρανικά πλοία που χρησιμοποιούνται για τη ναρκοθέτηση, εξουδετερώνοντας 16 από αυτά την Τρίτη. Ωστόσο, το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό έχει μέχρι στιγμής αρνηθεί να παράσχει προστατευτική συνοδεία σε εμπορικά πλοία που διέρχονται από το Στενό.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απαίτησε την Τρίτη από το Ιράν να απομακρύνει αμέσως οποιεσδήποτε νάρκες έχουν ποντιστεί στο Στενό και δήλωσε ότι θα αντιμετωπίσει στρατιωτικές συνέπειες, τις οποίες δεν προσδιόρισε, αν δεν το πράξει.

