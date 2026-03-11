Σε μια ένδειξη της κακής κατάστασης των σχέσεων μεταξύ Ισπανίας και Ισραήλ, η Μαδρίτη απέσυρε οριστικά την Τετάρτη την πρέσβειρά της από το Τελ Αβίβ.

Η διπλωματική υποβάθμιση έρχεται μετά από χρόνια τεταμένων ανταλλαγών μεταξύ των δύο κυβερνήσεων. Η Ισπανία υπήρξε ηγετικός επικριτής των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Γάζα και, αυτόν τον μήνα, ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ επέκρινε δριμύτατα το Ισραήλ επειδή ενώθηκε με τις ΗΠΑ στην «παράνομη» επίθεσή τους κατά του Ιράν.

Η Μαδρίτη είχε ανακαλέσει την πρέσβειρά της στο Τελ Αβίβ, την έμπειρη διπλωμάτη Άνα Μαρία Σαλομόν Πέρεζ, τον περασμένο Σεπτέμβριο, αφού ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών Γκιντεόν Σάαρ κατηγόρησε την κυβέρνηση του Σάντσεθ ότι υποκινεί έναν «φιλοπαλαιστινιακό όχλο» και απαγόρευσε στην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Γιολάντα Ντίαθ και στην Υπουργό Νεολαίας Σίρα Ρέγκο την είσοδο στη χώρα.

Η απόφαση για την οριστική απόσυρση της πρέσβειρας είναι μια εξαιρετικά συμβολική κίνηση που υπογραμμίζει την υποβάθμιση των δεσμών μεταξύ των δύο χωρών. Με την απομάκρυνση της πρέσβειρας, η διπλωματική εκπροσώπηση της Ισπανίας θα διεκπεραιώνεται πλέον από τον επιτετραμμένο της, έναν κατώτερο αξιωματούχο του οποίου το καθεστώς αποσκοπεί στο να αντικατοπτρίζει τις υποβαθμισμένες σχέσεις.

Η Μαδρίτη καθιέρωσε διπλωματικές σχέσεις με το Τελ Αβίβ το 1986 και οι δύο χώρες απολάμβαναν καλές σχέσεις μέχρι το ξέσπασμα του πολέμου στη Γάζα το 2023. Έκτοτε, ο Σάντσεθ απαιτεί επανειλημμένα από το Ισραήλ να σέβεται το διεθνές δίκαιο, ενώ η κυβέρνηση του Νετανιάχου κατηγορεί τον Ισπανό πρωθυπουργό ότι διεξάγει μια «αντι-ισραηλινή» εκστρατεία σε μια προσπάθεια να αποσπάσει την εγχώρια κοινή γνώμη από σκάνδαλα διαφθοράς στο εσωτερικό της χώρας. Το Ισραήλ ανακάλεσε την πρέσβειρά του στη Μαδρίτη τον Μάιο του 2024, λίγο αφότου η Ισπανία ανακοίνωσε την πρόθεσή της να αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης.

