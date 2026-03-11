Το Ιράν είναι ικανό να πλήξει «οποιαδήποτε τοποθεσία επιλέξει», επέμεινε την Τετάρτη ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς των ΗΠΑ ότι οι πυραυλικές δυνατότητες της χώρας έχουν καταστραφεί, διαμηνύοντας ότι η Τεχεράνη είναι σε θέση να συνεχίσει τον πόλεμο.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Γκαλιμπάφ ανέφερε ότι οι προηγούμενες εκτοξεύσεις πυραύλων από το Ιράν μετά την έναρξη του πολέμου είχαν στόχο να «τυφλώσουν τα εχθρικά ραντάρ και τα αμυντικά συστήματα» και ότι, ως αποτέλεσμα, το Ιράν μπορεί πλέον «να πλήξει οποιαδήποτε τοποθεσία επιλέξει με λιγότερους πυραύλους».

Η ανάρτηση αυτή έρχεται αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο ABC το Σαββατοκύριακο ότι «τα περισσότερα» από τα πυραυλικά συστήματα και τα άλλα όπλα του Ιράν έχουν καταστραφεί.

Η ανάρτηση δημοσιεύθηκε επίσης μετά τον ισχυρισμό των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ότι εξαπέλυσαν τη «σφοδρότερη και ισχυρότερη επιχείρησή» τους από την έναρξη του πολέμου.

Το Ιράν υποστήριξε ότι η νυχτερινή του επίθεση περιελάμβανε εκτοξεύσεις πυραύλων, μεταξύ αυτών και του βαλλιστικού πυραύλου μεγάλου βεληνεκούς Khorramshahr, εναντίον στόχων στο Ισραήλ και αμερικανικών περιουσιακών στοιχείων στην περιοχή.



