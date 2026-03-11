Τραπεζικοί κολοσσοί εκκενώνουν τα γραφεία τους σε Ντουμπάι και Κατάρ

Οι Citigroup και Standard Chartered άρχισαν να εκκενώνουν τα γραφεία τους στο Ντουμπάι, ζητώντας από το προσωπικό να εργάζεται από το σπίτι, καθώς οι τράπεζες εντείνουν τα μέτρα προφύλαξης μετά τις απειλές του Ιράν ότι θα στοχοποιήσει τραπεζικά συμφέροντα στον Κόλπο που συνδέονται με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Η αμερικανική χρηματοπιστωτική εταιρεία Citigroup ζήτησε από τους εργαζομένους της να εγκαταλείψουν τα γραφεία της στο Dubai International Financial Centre (DIFC) και στη συνοικία Oud Metha του Ντουμπάι, σύμφωνα με εσωτερικό σημείωμα προς το προσωπικό που είδε το Reuters, καλώντας τους να εργάζονται εξ αποστάσεως μέχρι νεωτέρας. Εκπρόσωπος της τράπεζας δήλωσε ότι λαμβάνονται μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού και ότι υπάρχουν σχέδια έκτακτης ανάγκης για τη διασφάλιση της συνέχισης των εργασιών.

Η βρετανική Standard Chartered διαθέτει σημαντική παρουσία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με το Ντουμπάι να αποτελεί πλέον μεγάλο χρηματοοικονομικό κέντρο για διεθνείς τράπεζες όπως οι JPMorgan και HSBC, αλλά και για δικηγορικές εταιρείες και διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων. Η HSBC έκλεισε όλα τα υποκαταστήματά της στο Κατάρ μέχρι νεωτέρας, σύμφωνα με ανακοίνωση προς τους πελάτες, τονίζοντας ότι το μέτρο λαμβάνεται για την ασφάλεια προσωπικού και πελατών.

Οι κινήσεις αυτές έγιναν μετά από δήλωση εκπροσώπου του στρατιωτικού αρχηγείου Khatam al-Anbiya στην Τεχεράνη, ο οποίος ανέφερε ότι το Ιράν θα στοχοποιήσει οικονομικά και τραπεζικά συμφέροντα που συνδέονται με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στην περιοχή, μετά από επίθεση σε ιρανική τράπεζα.

Ένα διοικητικό κτίριο που συνδέεται με την Bank Sepah, μία από τις μεγαλύτερες κρατικές τράπεζες του Ιράν και με ιστορικούς δεσμούς με τον στρατό, επλήγη κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Τεχεράνη, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Mehr News Agency.

Πολλοί εργαζόμενοι σε ξένες και τοπικές επιχειρήσεις είχαν ήδη λάβει οδηγίες από τους εργοδότες τους να εργάζονται από το σπίτι, αφού το Ιράν απάντησε σε αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα εκτοξεύοντας πυραύλους εναντίον στόχων σε όλη τη Μέση Ανατολή, προκαλώντας θανάτους, ζημιές και χάος στις μετακινήσεις.

Η σύγκρουση πλήττει το «ασφαλές καταφύγιο» του Ντουμπάι

Ο πόλεμος στην περιοχή έχει πλήξει την εικόνα του Ντουμπάι ως του πιο αξιόπιστου οικονομικού κόμβου της περιοχής για διεθνείς επιχειρήσεις, ενισχύοντας τους φόβους για φυγή κεφαλαίων, απολύσεις και μετεγκατάσταση εταιρειών αλλού, όπως μετέδωσε την περασμένη εβδομάδα το Reuters.

Η δημιουργία του Dubai International Financial Centre το 2004 αποτέλεσε το εναρκτήριο βήμα για την προσπάθεια του Ντουμπάι να προσελκύσει χρηματοοικονομικές εταιρείες.

Μέχρι το τέλος του 2025, το DIFC φιλοξενούσε περισσότερες από 290 τράπεζες, 102 hedge funds, 500 εταιρείες διαχείρισης πλούτου και 1.289 οντότητες που συνδέονται με οικογενειακά γραφεία, επισφραγίζοντας τη μετάβαση του Ντουμπάι μέσα σε μερικές δεκαετίες από ένα μικρό αλιευτικό λιμάνι σε λαμπερό παγκόσμιο χρηματοοικονομικό κέντρο.

Η Standard Chartered, η οποία σύμφωνα με εταιρικές καταθέσεις αντλεί σχεδόν το 6% των συνολικών εσόδων της από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έχει τα τελευταία χρόνια τοποθετήσει ολοένα και περισσότερα ανώτερα στελέχη της στην περιοχή. Ο διευθύνων σύμβουλος της επενδυτικής της τράπεζας, Roberto Hoornweg, έχει έδρα στο Ντουμπάι, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της StanChart, γεγονός που τον καθιστά έναν από τους πιο υψηλόβαθμους τραπεζίτες διεθνούς τράπεζας που εδρεύουν στην περιοχή.

Ο διευθύνων σύμβουλος της HSBC, Georges Elhedery, δήλωσε τη Δευτέρα ότι «η πεποίθηση της τράπεζας στα θεμελιώδη μεγέθη και το μέλλον του Gulf Cooperation Council παραμένει αμετάβλητη», σε μερικά από τα πρώτα σχόλια διεθνούς τραπεζικού επικεφαλής για την κλιμακούμενη κρίση.

«Η ασφάλεια των συναδέλφων και των πελατών μας παραμένει η ύψιστη προτεραιότητά μας», ανέφερε η HSBC σε ανακοίνωση την Τετάρτη σχετικά με το προσωπικό της στο Ντουμπάι.

Εκπρόσωποι των JPMorgan και Goldman Sachs αρνήθηκαν να σχολιάσουν. Ωστόσο, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει την υπόθεση, οι εργαζόμενοι της Goldman Sachs στην περιοχή εργάζονται από το σπίτι και ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών.

