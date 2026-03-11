Η Ευρώπη αναπτύσσεται στη Μεσόγειο - Ποιες χώρες στέλνουν στρατιωτικά μέσα

Από τα αρχικά πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, οι Ευρωπαίοι ηγέτες παρακολουθούν στενά τα τεκταινόμενα στην Κύπρο, ένα νησί στην ανατολική Μεσόγειο.

Η Κύπρος είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά όχι μέλος του ΝΑΤΟ, και φιλοξενεί δύο κυρίαρχες βρετανικές στρατιωτικές βάσεις.

Αρκετές χώρες ανακοίνωσαν ότι θα στείλουν στρατιωτικά μέσα στην περιοχή, ως αμυντικό μέτρο κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν.

Αναλυτικά οι αποστολές των ευρωπαϊκών χωρών:

Γαλλία

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η χώρα του θα αναπτύξει οκτώ φρεγάτες, δύο αμφίβια ελικοπτεροφόρα και το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle στην ανατολική Μεσόγειο και την Ερυθρά Θάλασσα ως αμυντικό μέτρο.

Ισπανία

Η Ισπανία στέλνει τη φρεγάτα Cristóbal Colón στην Κύπρο ως μέρος μιας κοινής ανάπτυξης με το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle και πλοία του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, ανέφερε το υπουργείο Άμυνας της χώρας σε ανακοίνωσή του την Πέμπτη.

Ελλάδα

Δύο ελληνικές φρεγάτες («Κίμων» και «Ψάρα») έχουν σταλεί στην Κύπρο, καθώς και τέσσερα μαχητικά αεροσκάφη F-16 Viper. Η Ελλάδα ανέπτυξε επίσης ένα αντιαεροπορικό πυραυλικό σύστημα Patriot στο νοτιοανατολικό νησί της Καρπάθου.

Ιταλία

Το Σάββατο, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε ότι η χώρα της αναπτύσσει μια ιταλική φρεγάτα στην Κύπρο, σε μια κίνηση που χαρακτήρισε «πράξη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, αλλά πάνω απ' όλα, πρόληψης».

Ολλανδία

Η ολλανδική κυβέρνηση ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα στείλει τη φρεγάτα HNLMS Evertsen στη Μεσόγειο από αυτή την εβδομάδα έως τις αρχές Απριλίου, επίσης μαζί με το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle.

Ηνωμένο Βασίλειο

Το Ηνωμένο Βασίλειο αναπτύσσει το πολεμικό πλοίο HMS Dragon, καθώς και δύο αντι-drone ελικόπτερα Wildcat στην Ανατολική Μεσόγειο, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της χώρας την περασμένη εβδομάδα.

Γερμανία

Η φρεγάτα του γερμανικού ναυτικού FGS Nordrhein-Westfalen έφτασε στο λιμάνι της Λεμεσού στη νότια Κύπρο την Κυριακή, σύμφωνα με το Reuters.

Τουρκία

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ανέπτυξε έξι μαχητικά αεροσκάφη F-16 και συστήματα αεράμυνας στην αυτοαποκαλούμενη Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, μια περιοχή στο βόρειο τμήμα του νησιού που ελέγχεται από τους Τουρκοκύπριους και δεν αναγνωρίζεται ως νόμιμη βάσει του διεθνούς δικαίου.

Πηγή: skai.gr

