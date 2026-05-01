Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το Ιράν αξιοποιεί την εκεχειρία με τις ΗΠΑ για να ανακτήσει όπλα που είχαν κρυφτεί ή θαφτεί κάτω από τα ερείπια κατά τη διαρκεια των επιδρομών.

Η κυβέρνηση του Ιράν έχει εντείνει τις προσπάθειες για την «ανασκαφή» πυραύλων και άλλων πυρομαχικών που ήταν κρυμμένα υπόγεια ή θαμμένα σε ερείπια μετά από αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ, σύμφωνα με το NBC News, το οποίο επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο και δύο άλλα άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Το ειδησεογραφικό δίκτυο αναφέρει ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι το Ιράν θέλει να ανασυγκροτήσει γρήγορα τις δυνατότητές του σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους, ώστε να είναι σε θέση να εξαπολύσει επιθέσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή, εάν ο Πρόεδρος Τραμπ αποφασίσει να επαναλάβει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, ανέφεραν οι πηγές.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγσεθ δήλωσε αυτόν τον μήνα ότι οι ΗΠΑ είχαν ενδείξεις ότι το Ιράν προσπαθούσε να ανασυστήσει τις στρατιωτικές του δυνατότητες. «Γνωρίζουμε ποια στρατιωτικά μέσα μετακινούν και πού τα μετακινούν», δήλωσε στο Πεντάγωνο στις 16 Απριλίου.

«Ενώ εσείς σκάβετε — γιατί ακριβώς αυτό κάνετε, σκάβετε σε βομβαρδισμένες και κατεστραμμένες εγκαταστάσεις — εμείς γινόμαστε πιο δυνατοί», είπε ο Χέγκεθ, απευθυνόμενος στο Ιράν. «Εσείς σκάβετε τους εναπομείναντες εκτοξευτές και πυραύλους σας χωρίς να έχετε τη δυνατότητα να τους αντικαταστήσετε».

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι είχε δηλώσει ότι ο αμερικανικός στρατός έχει επιτύχει όλους τους στόχους του Τραμπ στον πόλεμο στο Ιράν, προσθέτοντας: «Οι βαλλιστικοί πύραυλοι του Ιράν καταστράφηκαν, οι εγκαταστάσεις παραγωγής τους κατεδαφίστηκαν, το ναυτικό τους βυθίστηκε και οι σύμμαχοί τους αποδυναμώθηκαν».

«Μετά από αυτήν την επιτυχημένη στρατιωτική εκστρατεία, ο Πρόεδρος Τραμπ έχει κάθε επιλογή στη διάθεσή του. Ωστόσο, η προτίμησή του είναι πάντα η διπλωματία, καθώς έδωσε εντολή στους Αμερικανούς διαπραγματευτές να εργαστούν για μια συμφωνία που να διασφαλίζει ότι το Ιράν δεν θα μπορεί ποτέ να κατέχει πυρηνικά όπλα», είχε πει η Κέλι.

Ενώ ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο έχουν κάνει οριστικές δηλώσεις ότι ο Ιρανικός στρατός είναι σχεδόν διαλυμένος, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών δείχνουν ότι το Ιράν διατηρεί πολλές από τις στρατιωτικές δυνατότητες που είχε πριν από την έναρξη του πολέμου, ανέφερε το NBC News την περασμένη εβδομάδα. Σε αυτές περιλαμβάνονται όχι μόνο πολλοί από τους βαλλιστικούς πυραύλους του, αλλά και περισσότερα από τα μισά αεροσκάφη της ιρανικής πολεμικής αεροπορίας, καθώς και περισσότερα από τα μισά του στόλου ναυτικών εξαρτημάτων του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Το Ιράν έχει επιταχύνει τις προσπάθειες ανάκτησης των πυραύλων και άλλων πυρομαχικών του τις τελευταίες ημέρες, καθώς αυξάνεται η πιθανότητα επανέναρξης του πολέμου, με τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του να φαίνεται ότι έχουν φτάσει σε αδιέξοδο, σύμφωνα με αυτούς που γνωρίζουν το θέμα.

Ειδικοί του Κογκρέσου έχουν δηλώσει ότι η Ισλαμική Δημοκρατία πιθανότατα κατάφερε να διατηρήσει μέρος του πυραυλικού της οπλοστασίου αναπτύσσοντας «δολώματα» και διασκορπίζοντας κάποια σε όλη τη χώρα. Και πριν από τον πόλεμο, κι ενώ οι ΗΠΑ συγκέντρωναν ένα τεράστιο φάσμα στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή, το ιρανικό καθεστώς έθαψε ή απέκρυψε τους υπόλοιπους πυραύλους και εκτοξευτές του, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ βομβάρδιζαν επί εβδομάδες ιρανικές εγκαταστάσεις με βαλλιστικούς πυραύλους και βάσεις εκτοξευτών πυραύλων, μαζί με μια σειρά από άλλους στόχους. Ενώ αυτές οι επιθέσεις έχουν μειώσει σημαντικά το οπλοστάσιο του Ιράν, αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν δηλώσει ότι το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει μεγάλες δυνατότητες.

Ο Τραμπ παραδέχτηκε την Τετάρτη ότι το Ιράν διατηρεί μέρος του πυραυλικού του οπλοστασίου.

«Έχουν πυραύλους, περίπου το 82% έχει εξαφανιστεί, και έχουν μη επανδρωμένα αεροσκάφη, και τα περισσότερα από αυτά έχουν εξαφανιστεί», δήλωσε ο Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος είναι επίσης προσωρινός σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, δήλωσε τη Δευτέρα ότι το Ιράν διατηρεί το ήμισυ του πυραυλικού του οπλοστασίου.

Πηγή: skai.gr

