Η πρεσβεία του Ιράν στο Λονδίνο εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία καταδίκασε «το κατασκευασμένο αρνητικό περιβάλλον των μέσων ενημέρωσης» στο Ηνωμένο Βασίλειο και απέρριψε τους ισχυρισμούς που συνδέουν το Ιράν με βίαια επεισόδια στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Τέτοιες αβάσιμες κατηγορίες εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στερούνται αξιόπιστων αποδεικτικών στοιχείων και φαίνεται να εξυπηρετούν στενά πολιτικά ζητήματα, να παραπλανούν την κοινή γνώμη και να αποσπούν την προσοχή από τις πραγματικές βαθύτερες αιτίες της τρομοκρατίας και του βίαιου εξτρεμισμού», ανέφερε η πρεσβεία σε μια μακροσκελή ανάρτηση στο X.

Σημειώνοντας ότι το Ιράν αποτελεί «κύριο θύμα της τρομοκρατίας εδώ και δεκαετίες» εν μέσω της δολοφονίας μεγάλου αριθμού «αθώων πολιτών, υψηλόβαθμων αξιωματούχων και επιστημόνων», η πρεσβεία δήλωσε ότι η Τεχεράνη «παραμένει στην πρώτη γραμμή του παγκόσμιου αγώνα κατά της τρομοκρατίας και του βίαιου εξτρεμισμού».

«Η Πρεσβεία σημειώνει επίσης ότι, σε προηγούμενες επίσημες επικοινωνίες και συζητήσεις, είχε εκφράσει ανησυχίες στις αρμόδιες αρχές σχετικά με ορισμένες ύποπτες δραστηριότητες και την πιθανή χρήση "ψευδούς σημαίας" σε βρετανικό έδαφος», πρόσθεσε.

Press Statement by the Embassy of the Islamic Republic of Iran on the fabricated negative media environment in the United Kingdom



— Iran (I.R.of) Embassy in UK (@Iran_in_UK) April 30, 2026

Πηγή: skai.gr

