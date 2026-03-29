NYT: Το Ιράν αποδεικνύει πως παραμένει απειλή με το κρυφό του οπλοστάσιο

Το Ιράν εξακολουθεί να εξαπολύει σειρά επιθέσεων σε όλη τη Μέση Ανατολή, γεγονός που δείχνει πως έχει ακόμα την ικανότητα να ανταποδίδει στις ΗΠΑ και το Ισραήλ, αλλά και να πλήττει γειτονικά κράτη, σε αντίθεση με όσα ισχυρίζεται η Ουάσινγκτον. Οι Ιρανοί επιτέθηκαν σε αμερικανική στρατιωτική βάση στη Σαουδική Αραβία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δεκάδες στρατιώτες, drones στόχευσαν ένα λιμάνι στο Ομάν και το διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ. Στο Άμπου Ντάμπι αντίστοιχα, τραυματίστηκαν εργαζόμενοι σε εργοστάσιο αλουμινίου αυτές τις μέρες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει πως οι ΗΠΑ έχουν σχεδόν εξαλείψει τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν και ο αμερικανικός στρατός αναφέρει ότι ο αριθμός των επιθέσεων που έχει εξαπολύσει η Τεχεράνη έχει μειωθεί κατά περίπου 90% από τις πρώτες ημέρες του πολέμου. Και ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι έχει θέσει εκτός λειτουργίας το 70% των εκτοξευτών πυραύλων της χώρας.

Ωστόσο, φαίνεται στην πράξη πως η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Η σειρά επιθέσεων κατά του Ισραήλ και χωρών του Κόλπου τις τελευταίες ημέρες αποδεικνύει ότι το Ιράν διαθέτει ακόμη αρκετούς πυραύλους και drones για να αποσταθεροποιήσει την περιοχή και να απαντήσει στους εχθρούς του.

Όπως αναφέρει ανάλυση των New York Times, εκατομμύρια Ισραηλινοί εξακολουθούν να τρέχουν σε καταφύγια μέρα και νύχτα για να προστατευθούν από τους πυραύλους, ενώ καθημερινά οι σειρήνες και οι εκρήξεις προκαλούν πανικό στους πολίτες.

Ακόμη και από τις αναχαιτίσεις ιρανικών πυραύλων και drones μπορεί να προκληθούν ζημιές. Δύο άτομα σκοτώθηκαν στο Άμπου Ντάμπι την Πέμπτη, όταν χτυπήθηκαν από θραύσματα πυραύλου που είχε αναχαιτιστεί.

Αναμφίβολα, οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ έχουν αποδειχθεί πολύ αποτελεσματικές, καθώς έχουν εξουδετερώσει μέλη της ηγεσίας του Ιράν και έχουν καταστρέψει πολλές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, καθώς και τμήματα της αεροπορίας και του ναυτικού της χώρας, επισημαίνει ο Φαρζίν Ναντίμι, αναλυτής ασφαλείας στο Washington Institute.

«Από τη μια άποψη, ένας βυθισμένος ναυτικός στόλος και μια διαλυμένη αεροπορία είναι δείκτες νίκης. Όμως, όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι ο κύριος δείκτης επιτυχίας για το Ιράν είναι να μπορεί να συνεχίσει να εκτοξεύει βαλλιστικούς πυραύλους και drones εναντίον του Ισραήλ, των αμερικανικών βάσεων και των χωρών του Κόλπου. Και γνωρίζουμε ότι εξακολουθεί να είναι σε θέση να το κάνει αυτό», τονίζει ο αναλυτής.

Ιρανικό drone τύπου Shahed

Το Ιράν πιθανότατα διαθέτει ακόμη χιλιάδες drones τύπου Shahed και ενδέχεται να έχει εκατοντάδες βαλλιστικούς πυραύλους, παρά τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις των τελευταίων τεσσάρων εβδομάδων, ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος.

Ωστόσο, ο ίδιος προειδοποιεί ότι «είναι αδύνατο να γνωρίζουμε με βεβαιότητα», καθώς οι πληροφορίες των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών σχετικά με τις ιρανικές δυνατότητες είναι περιορισμένες.

Οι ανακοινώσεις του αμερικανικού στρατού είναι, άλλωστε, προσεκτικά διατυπωμένες. Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, δήλωσε την Τετάρτη ότι «οι ρυθμοί εκτόξευσης drones και πυραύλων του Ιράν έχουν μειωθεί κατά 90%», χάρη στις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει πως έχει εξουδετερωθεί κατά 90% το οπλοστάσιο του Ιράν.

Η Κέλι Γκριέκο, ανώτερη ερευνήτρια στο Stimson Center, τονίζει ότι δεν έχει τόση σημασία ο αριθμός των επιθέσεων, όσο το πόσο αποτελεσματικά χρησιμοποιεί το Ιράν το οπλοστάσιό του.

Το Ιράν εξελίσσεται και προσαρμόζεται στον πόλεμο

Αναλύοντας σχετικά δεδομένα, διαπίστωσε ότι το ποσοστό επιτυχίας των ιρανικών επιθέσεων έχει αυξηθεί όσο εξελίσσεται ο πόλεμος, αν και επισημαίνει πως τα στοιχεία δεν είναι απολύτως ακριβή.

«Οι αντίπαλοι προσαρμόζονται. Υπάρχουν ενδείξεις ότι δεν έχουμε έναν ηττημένο αντίπαλο, αλλά έναν αντίπαλο που προσαρμόζεται, μαθαίνει και προκαλεί σημαντική ζημιά», σχολίασε.

Σύμφωνα με τους New York Times, ο αμερικανικός στρατός ενδέχεται να έχει εκλάβει τη μειωμένη δραστηριότητα ως μειωμένη ικανότητα. Το Ιράν μπορεί να εκτοξεύει λιγότερους πυραύλους και drones επειδή αναδιατάσσει τη στρατηγική του, όχι επειδή έχει εξαντλήσει τα αποθέματά του.

Δεν αποκλείεται, επίσης, να έχει επιβραδύνει τον ρυθμό των επιθέσεων καθώς επαναπροσδιορίζει τους στόχους του βάσει νέων πληροφοριών.

«Αυτή η κυβέρνηση (των ΗΠΑ) επικεντρώνεται πολύ στις βόμβες που πέφτουν και στο πόσο έχει μειωθεί ο όγκος των επιθέσεων του Ιράν. Τους αρέσει να αναφέρουν το ποσοστό του 90%», σχολιάζει η Γκριέκο.

Το κύμα των ιρανικών επιθέσεων δεν κόπασε ούτε αυτό το Σαββατοκύριακο, με πυραύλους και drones να προκαλούν ζημιές σε όλη την περιοχή του Κόλπου. Επιπλέον, η προθυμία των Χούθι να επιτεθούν στο Ισραήλ υποδηλώνει επίσης ότι η απειλή είναι μεγαλύτερη κατά των εχθρών του Ιράν.

Αν και το Ισραήλ δηλώνει ότι τα αμυντικά του συστήματα αναχαίτισαν τη συντριπτική πλειονότητα των βαλλιστικών πυραύλων, το Ιράν πέτυχε ένα συμβολικό πλήγμα όταν πύραυλος έπεσε κοντά στη Ντιμόνα, σε απόσταση μόλις 16 χιλιομέτρων από πυρηνικές εγκαταστάσεις, τραυματίζοντας δεκάδες άτομα.

Παράλληλα, το Ιράν φαίνεται να έχει εντοπίσει αδυναμίες στην ισραηλινή άμυνα, χρησιμοποιώντας βαλλιστικούς πυραύλους με κεφαλές πολλαπλών βλημάτων, οι οποίες διασπείρουν μικρότερες βόμβες σε μεγάλη ακτίνα.

Ιρανικός πύραυλος

Αν και αυτές προκαλούν συνήθως μικρότερες ζημιές από έναν ενιαίο πύραυλο, σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν αποδειχθεί θανατηφόρες.

Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισής τους είναι η αναχαίτιση σε μεγάλο υψόμετρο, πριν απελευθερωθεί το φορτίο τους. Ωστόσο, οι αναχαιτιστικοί πύραυλοι Arrow 3 του Ισραήλ, που επιχειρούν σε τέτοια ύψη, είναι ακριβοί και περιορισμένοι σε αριθμό.

Φαίνεται επίσης πως το Ιράν έχει βελτιώσει τις ικανότητές του σε σχέση με τη σύγκρουση του περασμένου Ιουνίου.

Τότε, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε δηλώσει ότι το Ισραήλ είχε επιτύχει «μια ιστορική νίκη», υποστηρίζοντας πως η παραγωγή βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν είχε καταστραφεί.

Ωστόσο, αναλυτές εκτιμούν ότι το Ισραήλ υποτίμησε την ταχύτητα με την οποία το Ιράν ανασυγκροτήθηκε.

«Είχαν εννέα μήνες, όπως και εμείς, για να καθίσουν και να σχεδιάσουν», δήλωσε η Μίρι Εϊσίν, συνταξιούχος συνταγματάρχης του Ισραήλ, προσθέτοντας ότι οι ικανότητες του Ιράν έχουν «υποβαθμιστεί», αλλά δεν έχουν εξαλειφθεί.

«Παρόλο που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν βομβαρδίσει βάσεις, εργοστάσια και αποθήκες, οι Ιρανοί εξακολουθούν να μπορούν να εκτοξεύουν σημαντικό αριθμό πυραύλων -περίπου 20 έως 30 την ημέρα», ανέφερε ο Ναντίμι.

Αυτό υποδηλώνει, σύμφωνα με αναλυτές, είτε ότι το Ιράν έχει ακόμα πρόσβαση στις σήραγγες που οδηγούν στις υπόγειες «πόλεις πυραύλων» και στις αποθήκες αποθήκευσης drones, είτε πως οι Ιρανοί έχουν μυστικές βάσεις πυραύλων που δεν μπορούν να εντοπίσουν οι αμερικανικές και ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες, που είναι λιγότερο πιθανό να συμβαίνει.

Επιμέλεια: Αναστασία Κιτσικώστα

Πηγή: skai.gr

