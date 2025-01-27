Το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους που κατευθύνονται από τεχνητή νοημοσύνη στη διάρκεια στρατιωτικών γυμνασίων στα ύδατα του Κόλπου, μετέδωσε σήμερα κρατικό μέσο ενημέρωσης.

Από την Παρασκευή, οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, διεξάγουν γυμνάσια στο νοτιοδυτικό Ιράν, στα ύδατα του Κόλπου και στις επαρχίες Μπουσέρ και Χουζεστάν, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

Η ναυτική δύναμη των Φρουρών «εκτόξευσε πυραύλους Ghaem και Almas εξοπλισμένους με τεχνητή νοημοσύνη από εξελιγμένα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα Mohajer-6 και Ababil-5», μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Οι πύραυλοι αυτοί «κατέστρεψαν με επιτυχία υποθετικούς εχθρικούς στόχους» στο νοτιοδυτικό Ιράν, πρόσθεσε το IRNA.

Τα γυμνάσια αυτά επέτρεψαν να προστατευθούν «ευαίσθητες εγκαταστάσεις, όπως τα συγκροτήματα αερίου και πετρελαίου της Ασαλουγιέχ, ο πυρηνικός σταθμός (της Μπουσέρ), οι πετρελαϊκές εξέδρες και διυλιστήρια», ανακοίνωσε ο διοικητής της ναυτικής δύναμης των Φρουρών, ο υποναύαρχος Αλιρεζά Τανγκσιρί, σύμφωνα με την τηλεόραση.

Η ανακοίνωση αυτή έγινε αφού ανέλαβε καθήκοντα στις ΗΠΑ ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρικτής μιας πολιτικής «μέγιστης πίεσης» επί του Ιράν κατά την προηγούμενη θητεία του (2017-2021).

Ο Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι επιθυμεί μια «συμφωνία» με το Ιράν, ορκισμένο εχθρό των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, ελπίζοντας να αποφύγει πλήγματα εναντίον ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Το Ιράν, ο εξοπλισμός του οποίου ήταν άλλοτε σε μεγάλο βαθμό αμερικανικός, υποχρεώθηκε να κατασκευάζει τα δικά του όπλα, όταν η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη διέκοψαν τις διπλωματικές σχέσεις τους μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979 και οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις.

Το Ιράν διαθέτει πλέον ένα στρατιωτικοβιομηχανικό σύμπλεγμα από τα πιο εκτεταμένα του κόσμου. Τα όπλα του κατασκευάζονται εγχωρίως και κυμαίνονται από συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας μέχρι πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα.

Εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, λίγες χώρες στον κόσμο διαθέτουν δική τους τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης.

Τον Αύγουστο, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, είχε ζητήσει από την κυβέρνηση να επενδύσει περαιτέρω στον τομέα αυτό.

Τις τελευταίες εβδομάδες, το Ιράν είχε ήδη πραγματοποιήσει στρατιωτικά γυμνάσια σε όλη τη χώρα, κυρίως κοντά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις στο δυτικό και το κεντρικό Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

