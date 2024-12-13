Ανταπόκριση από το Βερολίνο

Το «μεγάλο παζάρι» για τη Συρία έχει ήδη ξεκινήσει και εκτός των τζιχαντιστών της Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ, για το μέλλον της περιοχής ερίζουν ήδη και όμορες χώρες, όπως η Τουρκία και το Ισραήλ, με τη Δύση να ζητά αυτοσυγκράτηση και αποφυγή δημιουργίας νέων τετελεσμένων. Τις τελευταίες ώρες αυξάνεται η διπλωματική κινητικότητα για τη Συρία και στη Γερμανία, τη χώρα που έχει δεχθεί σχεδόν ένα εκατομμύριο εκτοπισμένους τα χρόνια του συριακού εμφυλίου.



Σε τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντάλα, ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς τόνισε την ανάγκη προστασίας των εθνικών και θρησκευτικών μειονοτήτων της Συρίας και έκανε λόγο για την ανάγκη μιας «συμπεριληπτικής μετάβασης» στη Δαμασκό.



Την ίδια ώρα η Γερμανία έχει κινητοποιηθεί σε όλα τα επίπεδα με αφορμή τις εξελίξεις στη Συρία, δεδομένης της μεταναστευτικής πίεσης που δέχεται, και βέβαια ενόψει των πρόωρων εκλογών του Φεβρουαρίου. Η Γερμανίδα υπ. Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ απηύθυνε έκκληση προς τους ευρωπαίους εταίρους για ευρωπαϊκή λύση στο μείζον ζήτημα του μελλοντικού επαναπατρισμού Σύρων προσφύγων.



«Νομίζω είναι αναγκαίο να το οργανώσουμε μαζί» ανέφερε από τις Βρυξέλλες, θεωρώντας επίσης αναγκαία την ευρωπαϊκή συνεργασία στο πεδίο της ανταλλαγής πληροφοριών που αφορούν τις εξελίξεις στη Συρία.

Μπέρμποκ: Οκτώ σημεία για τη Συρία

Έντονες είναι οι διεργασίες και στο γερμανικό υπ. Εξωτερικών. Η Γερμανίδα υπ. Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ παρουσίασε πλάνο οκτώ σημείων για μια ελεύθερη και δημοκρατική Συρία. Η Γερμανία προσφέρεται με άλλα λόγια ως διαμεσολαβήτρια για την επόμενη μέρα μετά το τέλος της εποχής Άσαντ.



Το γερμανικό σχέδιο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει: την ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας, τη διασφάλιση της εδαφικής κυριαρχίας της Συρίας, τη διεθνή συναίνεση για τη Συρία, μια ρεαλιστική προσέγγιση των τζιχαντιστών της Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ (HTS) που επέφερε την ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ, την ανοικοδόμηση της χώρας, ένα σχέδιο για την ασφάλεια των χημικών όπλων της Συρίας, τη διπλωματική παρουσία της Γερμανίας στη Δαμασκό και τον διεθνή συντονισμό για τον εθελοντικό επαναπατρισμό Σύρων.

Πιστόριους στο Ιράκ με το βλέμμα στην Τουρκία

Στο μεταξύ, ο Γερμανός υπ. Άμυνας Μπόρις Πιστόριους από το κουρδικό Ερμπίλ στο Ιράκ, όπου πραγματοποίησε επίσκεψη την Πέμπτη, ανακοίνωσε ότι θα έχει το συντομότερο δυνατόν συνομιλίες με τους αντάρτες της Χαγιάτ Ταχρίρ Αλ Σαμ, η οποία θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση.



Όπως ανέφερε ο Πιστόριους, τη δεδομένη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες της Γερμανίας με την Τουρκία, το Ιράκ και το Ιρακινό Κουρδιστάν, την ημιαυτόνομη περιοχή στο βόρειο Ιράκ, για τις εξελίξεις στη Συρία.



Ενδεικτική του αναβαθμισμένου ρόλου της Τουρκίας και της σημασίας που αποδίδει στην Άγκυρα εκ νέου το Βερολίνο είναι και η δήλωση του Πιστόριους ότι ο ρόλος της Τουρκίας έχει ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον για όλη την περιοχή ειδικά μετά την πτώση του Άσαντ στη Συρία. Ταυτόχρονα ανακοίνωσε ότι η Γερμανία θα συνεχίσει να στηρίζει το Ιρακινό Κουρδιστάν στον αγώνα του κατά του Ισλαμικού Κράτους.



Οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν παρουσία στο Ιράκ με 300 μέλη στρατιωτικού προσωπικού και συμπράττουν με τις συμμαχικές δυνάμεις των ΗΠΑ που βρίσκονται στην περιοχή.

