Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσαν ότι θα εξετάσουν το προσωπικό που εργάζεται για τη βρετανική βασιλική οικογένεια έπειτα από ένα πάρτυ, το οποίο σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Sun κατέληξε σε «γρονθοκόπημα» και σε ένα «καυγά μέσα σε μπαρ».

Προσωπικό των ανακτόρων παραβρέθηκε σε μία δεξίωση που πραγματοποιήθηκε νωρίς το απόγευμα στο Μπάκιγχαμ και στη συνέχεια επισκέφθηκε γειτονικό μπαρ για να συνεχίσει τους εορτασμούς.

Αλλά, σύμφωνα με την ταμπλόιντ, η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο και κλήθηκε η αστυνομία καθώς «έπεσε ξύλο και εκτοξεύτηκαν ποτήρια».

Όπως ανακοίνωσαν σήμερα τα ανάκτορα, αξιωματούχοι τους είναι ενήμεροι για το περιστατικό, το οποίο έλαβε χώρα εκτός του εργασιακού χώρου έπειτα από δεξίωση στην επίσημη κατοικία στο Λονδίνο του βασιλιά Καρόλου.

«Παρότι επρόκειτο για μια ανεπίσημη κοινωνική εκδήλωση και όχι για ένα επίσημο χριστουγεννιάτικο πάρτυ στα Ανάκτορα, τα γεγονότα θα διερευνηθούν πλήρως και θα ακολουθηθεί μια σοβαρή πειθαρχική διαδικασία σε σχέση με μεμονωμένα μέλη του προσωπικού, ενώ θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Μπάκιγχαμ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.