Αλ Γκολάνι: Καλεί τους Σύρους να βγουν στους δρόμους για να γιορτάσουν «τη νίκη της επανάστασης» - Βίντεο

Κάλεσμα στους Σύρους να βγουν μαζικά στους δρόμους της χώρας για να γιορτάσουν τη «νίκη της επανάστασης» απηύθυνε σήμερα ο ηγέτης των ανταρτών - τζιχαντιστών που κατέλαβαν πριν λίγες ημέρες την εξουσία ανατρέποντας τον Ασαντ.

Σε βίντεο ο Αμπού Μοχάμεντ αλ Γκολάνι, ο οποίος πλέον χρησιμοποιεί το πραγματικό του όνομα Αχμαντ αλ-Σάρα, «συγχαίρει τον συριακό λαό για τη νίκη της επανάστασης» και καλεί τον πληθυσμό «να βγει στους δρόμους για να εκφράσει τη χαρά του»

Στο δίκτυο Telegram και στον λογαριασματό του στο Χ, ο ηγέτης της ριζοσπαστικής σουνιτικής ισλαμιστικής ομάδας Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ (ΧΤΣ, HTS) εμφανίστηκε φορώντας ένα γκρι γιλέκο και λευκό πουκάμισο, χωρίς την χακί σταρτιωτική φόρμα που φορούσε στις μέχρι τώρα εμφανίσης του.

Αργότερα θα συμμετάσχει στην εβδομαδιαία προσευχή της Παρασκευής στο περίφημο τέμενος των Ομεϋαδών στη Δαμασκό.

Επειτα από μια επίθεση 11 ημερών, ένας συνασπισμός ανταρτών που κυριαρχείται από το HTS ανέτρεψε την Κυριακή τον πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ, ο οποίος κατέφυγε στη Ρωσία.

Την Τρίτη διορίστηκε πρωθυπουργός για να ηγηθεί μιας μεταβατικής κυβέρνησης μέχρι την 1η Μαρτίου.

Πηγή: skai.gr

