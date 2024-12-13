Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, ο Ίσραελ Κατς, ζήτησε από τον στρατό «να προετοιμαστεί να παραμείνει» όλο τον χειμώνα στην ουδέτερη ζώνη μεταξύ του Ισραήλ και της Συρίας, στην κορυφή των Υψιπέδων του Γκολάν μέρος των οποίων κατέλαβε το Ισραήλ στον πόλεμο του 1967.

«Εξαιτίας αυτών που συμβαίνουν στη Συρία, είναι ύψιστης σημασίας για την ασφάλεια να διατηρήσουμε την παρουσία μας στην κορυφή του όρους Ερμών και πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να εγγυηθούμε την προετοιμασία του στρατού που βρίσκεται εκεί προκειμένου οι μαχητές να μπορέσουν να παραμείνουν σε αυτό το σημείο παρά τις δύσκολες κλιματικές συνθήκες», ανέφερε ο Κατς σε ανακοίνωσή του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

