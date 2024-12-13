Μπλίνκεν: Ευρεία συμφωνία για το τι θα θέλαμε να δούμε στη Συρία

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε την Παρασκευή ότι συζήτησε με τον ομόλογό του Χακάν Φιντάν την επιτακτική ανάγκη για ΗΠΑ και Τουρκία να περιορίσουν το Ισλαμικό Κράτος στη Συρία, σε συνάντησή τους στην Άγκυρα. Ο Τούρκος ΥΠΕΞ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο PKK.



«Είναι επιτακτική ανάγκη να συνεχιστούν και οι προσπάθειες να περιοριστεί το Ισλαμικό Κράτος. Υπάρχει ευρεία συμφωνία για το τι θα θέλαμε να δούμε στη Συρία» δήλωσε ο Άντονι Μπλίνκεν.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ πρόσθεσε ότι συζήτησε την επιτακτική ανάγκη η Χαμάς να δεχθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα στις συνομιλίες του με τον πρόεδρο και τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας.

«Συζητήσαμε την εκεχειρία στη Γάζα με τον Τούρκο ομόλογό μου. Είδαμε τις τελευταίες εβδομάδες ενθαρρυντικά σημάδια ότι η εκεχειρία στη Γάζα είναι δυνατή. Εκτιμούμε πολύ τον ρόλο που μπορεί να παίξει η Τουρκία χρησιμοποιώντας την επιρροή της στη Χαμάς, για να προσπαθήσουμε να φέρουμε μια κατάληξη σε αυτό» (σ.σ εκεχειρία)



«Συζητήσαμε την κατάσταση στη Συρία και τη Γάζα με τον Άντονι Μπλίνκεν. Η προτεραιότητά μας είναι η διασφάλιση της σταθερότητας στη Συρία και η αποτροπή της κυριαρχίας του Ισλαμικού Κράτους και του ΡΚΚ. Συζητήσαμε τον πιθανό ρόλο της Τουρκίας και των ΗΠΑ για το μέλλον της Συρίας» δήλωσε από πλευράς του ο Χακάν Φιντάν.



O Τούρκος υπουργός Εξωτερικών και ο Αμερικανός ομόλογός του είχαν τηλεφωνικές συνομιλίες στις 7 και 10 Δεκεμβρίου σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στη Συρία.

Minister of Foreign Affairs @HakanFidan met with Antony Blinken, U.S. Secretary of State, in Ankara. 🇹🇷🇺🇸 pic.twitter.com/m2ADroCYyu — Turkish MFA (@MFATurkiye) December 13, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.