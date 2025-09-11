Το FBI επικήρυξε με 100.000 δολάρια τον δολοφόνο του Κερκ

Το FBI προσφέρει αμοιβή έως και 100.000 δολάρια για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη του δράστη ή των δραστών της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ.

The FBI is offering a reward of up to $100,000 for information leading to the identification and arrest of the individual(s) responsible for the murder of Charlie Kirk on September 10, 2025, at Utah Valley University in Orem, Utah. Contact 1-800-CALL-FBI and submit photos and… September 11, 2025

Νωρίτερα, το FBI είχε δώσει στη δημοσιότητα φωτογραφίες ενός προσώπου που θεωρεί ύποπτο για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, καθώς οι ερευνητές ζητούν τη βοήθεια του κοινού.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο ύποπτος φέρεται να πήδηξε από ταράτσα και να διέφυγε σε γειτονιά μετά τον πυροβολισμό, ενώ μέχρι σήμερα δεν έχει ταυτοποιηθεί. Οι αρχές γνωστοποίησαν επίσης ότι έχουν ανακτήσει ένα ισχυρό τουφέκι με χειροκίνητο κλείστρο, το οποίο πιστεύουν ότι χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, και εξετάζουν βίντεο όπου εμφανίζεται το άτομο που θεωρούν υπεύθυνο.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.