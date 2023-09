Στη Λαμπεντούζα η Τζόρτζια Μελόνι και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Στην Λαμπεντούζα βρίσκονται η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Την ώρα αυτή επισκέπτονται το λιμάνι και το κλειστό κέντρο παραμονής προσφύγων και μεταναστών του νησιού.

Σε σύντομη συνομιλία τους με ομάδα κατοίκων, κοντά στο αεροδρόμιο, η Ιταλίδα πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποσυμφόρηση του νησιού από τον μεγάλο αριθμό μεταναστών και προσφύγων που αφίχθησαν τις τελευταίες πέντε ημέρες.

It is very important for me to be in Lampedusa today.



I'm here to offer a coordinated response by the Italian and European authorities.



I would like to present to you a 10 point action plan