Το Εθνικό Κέντρο Αντιτρομοκρατίας των ΗΠΑ δήλωσε την Παρασκευή ότι οι πρόσφατες απειλές της Αλ Κάιντα για επιθέσεις εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών καταδεικνύουν τη διαρκή απειλή που αποτελεί η οργάνωση για τη χώρα.

Η Αλ Κάιντα και το παρακλάδι της στην Υεμένη, (η Αλ Κάιντα στην Αραβική Χερσόνησο-AQAP), «πιθανώς επιδιώκουν να αξιοποιήσουν τα μέσα ενημέρωσης και τις παγκόσμιες συγκρούσεις, ιδίως όπου υπάρχει υποστήριξη ή στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ, για να εμπνεύσουν πιθανούς επιτιθέμενους», ανέφερε σε υπόμνημά του το Εθνικό Κέντρο Αντιτρομοκρατίας προς τις αρχές.

Όπως αναφέρει το Reuters, το υπόμνημα προτρέπει τους κυβερνητικούς αξιωματούχους να μην δημοσιεύουν ή να κοινοποιούν δημόσια λεπτομέρειες σχετικά με ταξιδιωτικά σχέδια, χρονοδιαγράμματα και τοποθεσίες και να αφαιρούν τα διακριτικά και άλλες μορφές ταυτοποίησης εκτός εργασίας.

Προειδοποιεί επίσης για πιθανές απειλές κατά στόχων που προσελκύουν μεγάλα πλήθη, συμπεριλαμβανομένων αθλητικών και μουσικών εκδηλώσεων, και προτρέπει την παρουσία των αστυνομικών αρχών σε αυτές τις εκδηλώσεις, καθώς και τη διοργάνωση ενημερώσεων πριν από την εκδήλωση σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτηρίζουν την Αλ Κάιντα ως «ξένη τρομοκρατική οργάνωση». Οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στη Νέα Υόρκη από την Αλ Κάιντα σκότωσαν σχεδόν 3.000 ανθρώπους.

Μια έκθεση του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ που εκδόθηκε στα τέλη του περασμένου έτους, η οποία αξιολόγησε διαφορετικά είδη απειλών για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανέφερε ότι η Αλ Κάιντα έχει δεσμευτεί να χτυπήσει τις ΗΠΑ και έχει «ενδυναμώσει την προσέγγισή της» στο δυτικό κοινό.

Το Εθνικό Κέντρο Αντιτρομοκρατίας των ΗΠΑ, υπό τον έλεγχο του Γραφείου του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών, το οποίο δημιουργήθηκε το 2004, ανέφερε ότι οι πληροφορίες που κοινοποιεί στις αρχές θα τους παράσχουν εργαλεία για την καταπολέμηση των προσπαθειών για τρομοκρατικά χτυπήματα της Αλ Κάιντα.

