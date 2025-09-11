Το πρωί της Τρίτης 11 Σεπτεμβρίου 2001 ο πλανήτης ολόκληρος πάγωσε από την πρωτοφανή επίθεση της Αλ Κάιντα στην καρδιά της Νέας Υόρκης, όταν δύο αεροπλάνα έπεσαν πάνω στους Δίδυμους Πύργους, σύμβολο της μητρόπολης του κόσμου.

Το πρώτο αεροπλάνο - η πτήση 11 της American Airlines - κατέπεσε στο Βόρειο Πύργο του Παγκοσμίου Κέντρου Εμπορίου στο Κάτω Μανχάταν στις 8:46 π.μ. τοπική ώρα.

Δεκαεπτά λεπτά αργότερα, στις 9:03 π.μ., ο Νότιος Πύργος του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου χτυπήθηκε από την πτήση 175 της United Airlines.

Οι Αμερικάνοι και δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο παρακολουθούν ζωντανά τις τραγικές εξελίξεις, που θα άλλαζαν τον κόσμο.

Και οι δύο πύργοι των 110 ορόφων κατέρρευσαν μέσα σε μία ώρα και σαράντα δύο λεπτά, οδηγώντας στην κατάρρευση των άλλων κτιρίων του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, συμπεριλαμβανομένου του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου 7, και καταστρέφοντας σημαντικά τα γύρω κτίρια.

Στόχος των αεροπειρατών τρομοκρατών έγιναν επίσης το Πεντάγωνο και ο Λευκός Οίκος είτε το Καπιτώλιο.

Αερπλάνο της American Airlines, που απογειώθηκε από το Διεθνές Αεροδρόμιο Ντάλες, κατελήφθη πάνω από το Οχάιο και σις 9:37 π.μ., συνετρίβη στη δυτική πλευρά του Πενταγώνου (έδρα του αμερικανικού στρατού) στην κομητεία Άρλινγκτον της Βιρτζίνια, προκαλώντας τη μερική κατάρρευση της πλευράς του κτιρίου.

Η τέταρτη και τελευταία πτήση, η 93 της United Airlines, πετούσε με κατεύθυνση την Ουάσινγκτον. Αυτή η πτήση ήταν η μόνη που δε χτύπησε τον στόχο της, καθώς οι επιβάτες κατάφεραν να πάρουν τον έλεγχο του αεροπλάνου. Η πτήση συνετρίβη σε ένα χωράφι κοντά στο Σάνκσβιλ της Πενσυλβάνια στις 10:03 π.μ.

Από τις επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου σκοτώθηκαν 2.977 άνθρωποι και πάνω από 250 χιλιάδες τραυματίστηκαν – τα περισσότερα θύματα ήταν στις επιθέσεις στους Δίδυμους Πύργους ενώ πολλοί αγνοούμενοι δεν βρέθηκαν ποτέ.

Η 9/11 παραμένει η πιο θανατηφόρα τρομοκρατική επίθεση στην ανθρώπινη ιστορία και το πιο θανατηφόρο περιστατικό για τους πυροσβέστες και τους αστυνομικούς στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, με 340 και 72 νεκρούς, αντίστοιχα.





