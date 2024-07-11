Σοκάρουν οι λεπτομέρειες που έρχονται στη δημοσιότητα από την πρώτη έρευνα των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων για την αποτυχία του Ισραήλ να αποτρέψει την εισβολή της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου στο Kιμπούτς Μπέερι, που βρίσκεται παράλληλα με την κεντρική Γάζα.

Κατά τη διάρκεια της εισβολής σκοτώθηκαν 101 κάτοικοί του, 30 συνελήφθησαν όμηροι, εκ των οποίων οι 11 κρατούνται ακόμη από τη Χαμάς στη Γάζα, καταστράφηκαν 150 σπίτια και σημειώθηκαν αρκετές καταστροφές.

Σύμφωνα με την έρευνα που δημοσιεύει η Jerusalem Post, από τη στιγμή που η Χαμάς διέρρηξε την πύλη ασφαλείας του Κιμπούτς Μπεέρι στις 6:55 π.μ., μέχρι τις 2:30 μ.μ., ο αριθμός των μαχητών της Χαμάς ήταν μεταξύ 80 έως 220, υπερτερώντας κατά πολύ των Ισραηλινών στρατιωτών που ανέρχονταν από 13 έως 26 σε όλο το χρονικό διάστημα.

Οι περισσότεροι από τους περίπου 1.000 κατοίκους του Κιμπούτς Μπεέρι διέτρεχαν σοβαρό κίνδυνο, αλλά προσπάθησαν να παραμείνουν στη διάρκεια της εισβολής σε ασφαλή δωμάτια των σπιτιών τους μέχρι τις 6:00 μ.μ. περίπου, όταν ξεκίνησαν οι πρώτες μεγάλες εκκενώσεις.

Μεταξύ 6:55 π.μ. και 2:30 μ.μ., πολλά πράγματα πήγαν στραβά για τις IDF και την Shin Bet καθώς απέτυχαν στο πεδίο της πληροφόρησης αλλά και λόγω της έλλειψης δυνάμεων να εμποδίσουν εξαρχής τους εισβολείς της Χαμάς να φτάσουν στο Κιμπούτς Μπέερι.

Γύρω στις 7:30 π.μ., η Χαμάς είχε ήδη επιτεθεί και καταστρέψει το αρχηγείο του Ισραηλινού Στρατού για τη Γάζα στη Ρεΐμ, το οποίο θα αποτελούσε το κύριο σημείο που θα συντόνιζε τις ενισχύσεις.

Ο Διοικητής της Μεραρχίας της Γάζας τελικά τράπηκε σε φυγή και δεν έμεινε κανείς κοντά για να συντονίσει μια ευρεία επιχείρηση ενίσχυσης ή άμυνας.

Περίπου 20 δυνάμεις της Χαμάς είχαν διεισδύσει στο χωριό από δύο διαφορετικά σημεία σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Οι πρώτοι όμηροι

Μέχρι τις 8:00 π.μ., η Χαμάς μετέφερε τους δύο πρώτους ομήρους στη Γάζα, με άλλους επτά να συλλαμβάνονται μέχρι τις 9:00 π.μ. και άλλους 12 έως τις 10:00 π.μ.

Γύρω στις 9:45 π.μ., οι πρώτες ενισχύσεις, η μονάδα των ειδικών δυνάμεων Shaldag , ενεπλάκη σε εχθροπραξίες με τις δυνάμεις της Χαμάς στην προσπάθεια να σώσουν τους κατοίκους.

Ωστόσο, μέχρι εκείνη τη στιγμή, η Χαμάς είχε 80 μαχητές στην περιοχή και απέκρουσε τις δυνάμεις της μονάδας Shaldag, πολλές από τις οποίες υποχώρησαν.

Η έρευνα χαρακτήρισε την υποχώρηση των δυνάμεων Shaldag σοβαρό λάθος, ενώ εξήρε τη μαχητικότητα των δυνάμεων Shaldag κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης περιόδου 7-8 Οκτωβρίου καθώς και γενικά καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου της Γάζας.

Γύρω στις 10:45 π.μ., οι ειδικές δυνάμεις Sayeret Matkal ήταν καθ' οδόν για να βοηθήσουν στο Μπέερι, αλλά έπεσαν σε ενέδρα στον κόμβο 232, τον οποίο είχαν καταλάβει άλλες δυνάμεις της Χαμάς. Αυτό τις καθυστέρησε στο να εισέλθουν στο Μπέερι μέχρι τη 1:30 μ.μ.

Μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι, η Χαμάς είχε πάρει άλλους 11 ομήρους στη Γάζα, την τελευταία ομάδα που κατάφερε να απαγάγει. Πολλές άλλες δυνάμεις που ήταν κοντά το απόγευμα και το βράδυ δεν κατάφεραν να εισέλθουν στο Μπέερι νωρίτερα, είτε επειδή περίμεναν να εμφανιστούν περισσότεροι διοικητές είτε επειδή θεώρησαν ότι ο ρόλος περιοριζόταν στην εκκένωση των κατοίκων.

Η έρευνα του IDF καταλογίζει παθητικότητα σε αυτές τις δυνάμεις ασφαλείας ενώ τονίζει πως έπρεπε να ρισκάρουν τη ζωή τους για να για την προστασία των αμάχων.

Σημαντικές εξελίξεις

Μέχρι τη 13:00 σημειώθηκαν δύο σημαντικές εξελίξεις, αναφέρει η έρευνα.

Η ανώτατη διοίκηση των IDF είχε αρχίσει να χειρίζεται την κατάσταση μόλις γύρω στις 11:00 π.μ., αλλά μέχρι τη 1:00 μ.μ., είχε αναθέσει σε ορισμένες ζώνες διοικητών στα σύνορα της Γάζας να προχωρήσουν σε ανακατάληψη.

Επίσης, μέχρι τη 1:00 μ.μ., ο Ισραηλινός Στρατός είχε ανακαταλάβει τον κόμβο 232 τον οποίο η Χαμάς χρησιμοποιούσε όλο το πρωί για να στήσει ενέδρες και να εμποδίσει τις ισραηλινές προσπάθειες να ενισχύσει τις συνοριακές πόλεις της Γάζας.

Μέχρι τις 2:30 μ.μ., με 230 Ισραηλινούς στρατιώτες έναντι 219 της Χαμάς, ο Ισραηλινός Στρατός είχε τελικά το πρώτο του στρατιωτικό πλεονέκτημα και άρχισε να επιβάλλεται και να απομονώνει τις υπόλοιπες δυνάμεις της Χαμάς.

Γύρω στις 10:00 μ.μ., οι ισραηλινές δυνάμεις έφτασαν τους 730 στρατιώτες. Η έρευνα σημειώνει τη συμβολή δύο τανκς στην εκδίωξη της Χαμάς από το Μπεέρι, αν και έφτασαν αργά το απόγευμα.

Ο ρόλος της αεροπορίας

Αν και η έρευνα δεν αναφέρει την πολεμική αεροπορία, προηγούμενες διαρροές επιρρίπτει ευθύνες στα μαχητικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας επειδή δεν συμμετείχαν στην άμυνα των συνόρων της Γάζας.

Αντίθετα, τα ελικόπτερα των IDF συνέβαλαν, αν και ήταν δύσκολο να ανταποκριθούν πλήρως, αφού έφτασαν μόνο αφού η Χαμάς είχε ήδη εμπλοκή με κατοίκους.

Η έρευνα καταλήγει ότι ακόμη και μετά την αρχική υποστήριξη στο Μπέερι, δεν συνειδητοποίησαν όλοι το μέγεθος της εισβολής ή την απειλή. Στην πραγματικότητα, όταν υποχώρησαν από το κιμπούτζ την πρώτη φορά, νόμιζαν ότι είχαν εξουδετερώσει με επιτυχία μια μικρή ομάδα εισβολέων, κατά της οποίας είχαν ανοίξει πυρ με προειδοποιητικές βολές.

Μόνο όταν έφτασαν στο Ναχάλ Οζ και αντίκρυσαν τον μεγάλο αριθμό εισβολέων της Χαμάς να διασχίζουν τα σύνορα, έκαναν χρήση κανόνων ελεύθερου πυρός σε οποιονδήποτε φαινόταν να σχετίζεται με τη Χαμάς.

Ακόμη και μετά από αυτό το σημείο, δεν ήταν εύκολο να ανταποκριθούν για πολλές ώρες, καθώς οι πιλότοι των ελικοπτέρων δεν ήταν πάντα σίγουροι ποιος ήταν Ισραηλινός και ποιος μαχητής της Χαμάς.

Ο αρχηγός του επιτελείου του Ισραηλινού Στρατού Αντιστράτηγος Χέρτσι Χαλέβι είπε: «αν και αυτή είναι μόνο η πρώτη και μοναδική έρευνα που δεν αντιπροσωπεύει την πλήρη εικόνα σχετικά με το τι συνέβη εκείνη την ημέρα, καταδεικνύει ξεκάθαρα το τεράστιο μέγεθος της αποτυχίας και τις πολλαπλές διαστάσεις της καταστροφής που έπληξε τους κατοίκους του Νότου που υπερασπίζονταν τις οικογένειές τους μόνοι τους για πολλές ώρες, όταν ο Ισραηλινός Στρατός δεν ήταν εκεί για να τους προστατεύσει».



