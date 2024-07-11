Βρετανία: Σε σοβαρή κατάσταση ο ύποπτος για τον τριπλό φόνο με βαλλίστρα

Ο ύποπτος για το τριπλό φονικό με τη βαλλίστρα, με θύματα μία μητέρα και τις δύο κόρες της, που εντοπίστηκε τραυματισμένος χθες, βρίσκεται σε «σοβαρή» κατάσταση και οι αρχές δεν μπορούν προς το παρόν να τον ανακρίνουν, ανέφερε σήμερα η αστυνομία.

Έπειτα από ένα ανθρωποκυνηγητό μίας ημέρας, ο Κάιλ Κλίφορντ, ηλικίας 26 ετών, βρέθηκε χθες σε ένα κοιμητήριο στο Ένφιλντ, στο βόρειο Λονδίνο, και σε απόσταση περίπου 20 χιλιομέτρων από την πόλη Μπάσεϊ.

Εκεί ακριβώς, στο Μπάσεϊ, οι αρχές υποπτεύονται πως δολοφόνησε το βράδυ της Τρίτης με μία βαλλίστρα τη σύζυγο και τις δύο κόρες ενός εκφωνητή του ραδιοφωνικού δικτύου του BBC.

Τα θύματα ήταν ηλικίας 25, 28 και 61 ετών.

Αυτή η τριπλή δολοφονία συγκλόνισε τη Βρετανία, με την υπόθεση να πρωταγωνιστεί σήμερα στα πρωτοσέλιδα των περισσότερων εφημερίδων.

Ο ύποπτος «βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε σοβαρή κατάσταση και δεν μπορεί να μιλήσει με τους αστυνομικούς», επισημαίνει η αστυνομία του Χερτφορντσάιρ σε ένα δελτίο τύπου.

Με την έρευνα να συνεχίζεται και τις αρχές να βάζουν στο μικροσκόπιό τους μία κατοικία στο Ένφιλντ, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι βρήκε μία βαλλίστρα.

Αφότου ανακοίνωσαν ήδη χθες ότι ο ύποπτος και τα τρία θύματα γνωρίζονταν, καθώς ήταν ο πρώην σύντροφος μίας από τις αδελφές, σύμφωνα με βρετανικά ΜΜΕ, η αστυνομία διευκρίνισε σήμερα ότι δεν είχε χρειαστεί να επέμβει κατά το παρελθόν για κάποιο περιστατικό που ενέπλεκε τον Κάιλ Κλίφορντ ή τα θύματα.

«Πρόκειται για μια άνευ προηγουμένου επίθεση και είμαστε αποφασισμένοι να διαλευκάνουμε όλες τις συνθήκες για τα γεγονότα που συνέβησαν εκείνο το βράδυ και τα γεγονότα που ακολούθησαν» αυτήν την τραγωδία, δήλωσε ο Ρομπ Χαολ, υπεύθυνος της μονάδας που αναλαμβάνει όλα τα μεγάλα εγκλήματα για το Μπεντφορντσάιρ, το Κέιμπριτζσαϊρ και το Χερτφορντσάιρ, σε ένα δελτίο τύπου.

Σήμερα, μια τελετή στη μνήμη των τριών θυμάτων πραγματοποιήθηκε στην εκκλησία Σεντ Τζέιμς στο Μπάσεϊ.

Πολλοί άνθρωποι άφησαν λουλούδια και μηνύματα κοντά στην οικία των θυμάτων.

«Σηκώνουμε τον βαρύ σταυρό του πένθους και προσπαθούμε να καταλάβουμε γιατί κάτι τόσο σκληρό και απάνθρωπο συνέβη στην κοινότητά μας», δήλωσε ο αιδεσιμότατος Ντέιβιντ Στίβενσον ενώπιον του πλήθους που δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

