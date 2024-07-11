Το άρθρο του Τζορτζ Κλούνεϊ την Τετάρτη που κάλεσε τον Τζο Μπάιντεν να εγκαταλείψει την προεδρική κούρσα του 2024 έχει αναστατώσει το επιτελείο του Μπάιντεν, οι οποίοι απορρίπτουν κατηγορηματικά τις αναφορές του ηθοποιού για την παρουσία του προέδρου των ΗΠΑ σε εκδήλωση στο Λος Άντζελες πριν από αρκετές εβδομάδες.



Στο άρθρο του, ο Κλούνεϊ έγραψε ότι όταν είδε τον Αμερικανό πρόεδρο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για συγκέντρωση κεφαλαίων στις 15 Ιουνίου, ο Μπάιντεν «δεν ήταν ο Μπάιντεν του 2010. Δεν ήταν καν ο Τζο Μπάιντεν του 2020».



«Ήταν ο ίδιος άνθρωπος που όλοι είδαμε στο ντιμπέιτ», συνέχισε ο Κλούνεϊ, αναφερόμενος στην καταστροφική απόδοση του Μπάιντεν στην τηλεμαχία με τον Ντόναλντ Τραμπ του CNN στις 27 Ιουνίου.



Ανώτερος αξιωματούχος του Μπάιντεν, που ήταν στην επίμαχη εκδήλωση, είπε στο CNN ότι – ενώ δεν υπάρχει αμφιβολία ότι (ο Μπάιντεν) ήταν κουρασμένος εκείνο το βράδυ, δεδομένου ότι μόλις είχε επιστρέψει από την Ιταλία μετά την παρουσία του στη σύνοδο κορυφής της G7 – ο πρόεδρος ήταν «ενεργητικός και με εξαιρετική παρουσία».



«Αυτός είναι ένας ανακριβής χαρακτηρισμός του τρόπου με τον οποίο ήταν ο πρόεδρος σε αυτές τις ιδιωτικές συναντήσεις», είπε στο CNN ο αξιωματούχος, ο οποίος δεν ήθελε να κατονομαστεί. «Το άρθρο σκιαγραφεί μια εικόνα που… πέραν του jet lag, απλά δεν μου φαίνεται ακριβής».



Απαντώντας στο άρθρο του δημοφιλούς ηθοποιού, ένας αξιωματούχος της εκστρατείας που παρευρέθηκε στη συγκέντρωση κεφαλαίων είπε επίσης στο CNN την Τετάρτη ότι ο Κλούνεϊ έφυγε από την εκδήλωση πολύ πριν τον Μπάιντεν. Η δήλωση είχε σκοπό να υπερασπιστεί την αντοχή του Μπάιντεν, και να επισημάνει ότι ο Κλούνεϊ έχασε μεγάλο μέρος της παρουσίας του Αμερικανού προέδρου στην εκδήλωση.

«Σκυλάκι του Πούτιν»

Στο μεταξύ, το «στρατόπεδο» του προέδρου έδωσε στη δημοσιότητα νέα προεκλογική διαφήμιση την Πέμπτη, με την οποία εξαπολύεται επίθεση στον Ντόναλντ Τραμπ, επειδή «συντάσσεται με τον Πούτιν». Ο Τραμπ αποκαλείται «σκυλάκι για έναν δικτάτορα», ενώ επισημαίνεται η υποστήριξη του Μπάιντεν στη συμμαχία του ΝΑΤΟ.



Η διαφήμιση – που κυκλοφόρησε για να συμπέσει με την τελευταία ημέρα της κρίσιμης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον – αποτελεί μέρος μιας μεγαλύτερης καμπάνιας ύψους 50 εκατομμυρίων δολαρίων για τα μέσα ενημέρωσης για τον Ιούλιο. Επικρίνει τον Τραμπ ο οποίος δήλωσε ότι η Ρωσία μπορεί «να κάνει ό,τι διάολο θέλει» στα μέλη του ΝΑΤΟ που δεν εκπληρώνουν τους στόχους των αμυντικών δαπανών, προειδοποιώντας ότι ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών είναι «σκυλάκι για έναν δικτάτορα» που κατηγορεί για πολλά θέματα... «πρώτα την Αμερική».



«Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ένας απρόβλεπτος δικτάτορας. Εάν επανεκλεγεί, θα είναι το σκυλάκι του Βλαντιμίρ Πούτιν, δίνοντάς του το πράσινο φως για να προκαλέσει αναταράξεις στην Ευρώπη και να πυροδοτήσει ενδεχομένως τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο», δήλωσε μάλιστα την Πέμπτη η εκπρόσωπος της εκστρατείας του Μπάιντεν, Λόρεν Χιτ. «Η δημοκρατία και η αμερικανική ασφάλεια κρίνονται στις κάλπες αυτόν τον Νοέμβριο και ο Πρόεδρος Μπάιντεν είναι ο μόνος υποψήφιος σε αυτήν την κούρσα που έχει δεσμευτεί να την προστατεύει και να την προωθεί στο εσωτερικό και στο εξωτερικό».



Η διαφήμιση έρχεται ενόσω ο Μπάιντεν αντιμετωπίζει τη δική του δοκιμασία στην παγκόσμια σκηνή μετά το καταστροφικό ντιμπέιτ με τον Τραμπ. Η Σύνοδος του ΝΑΤΟ αντιμετωπίζεται ως ευκαιρία βελτίωσης του ηγετικού προφίλ του.

