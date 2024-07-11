Ένα νέο περιστατικό με βλάβη σε Boeing έρχεται να προστεθεί ανάμεσα σε πολλά άλλα, προκαλώντας την ανησυχία του επιβατικού κοινού για την ασφάλεια των πτήσεων. Αυτή τη φορά ο τροχός ενός αεροπλάνου Boeing 737 εξερράγη στη διάρκεια της απογείωσης από το διεθνές αεροδρόμιο της Τάμπα.

Η πτήση 590 της American Airlines βρισκόταν στον διάδρομο προσγείωσης το πρωί της Τετάρτης, όταν το αεροπλάνο υπέστη μηχανικό πρόβλημα, με αποτέλεσμα ο δεξιός τροχός να εκραγεί και να πάρει φωτιά.

Στο βίντεο της Dailymail φαίνεται το αεροσκάφος να κινείται στον διάδρομο τυλιγμένο σε καπνούς μετά την καταστροφή του ελαστικού.

Στην πτήση με προορισμό το Phoenix επέβαιναν 174 επιβάτες και έξι μέλη του πληρώματος, δήλωσε εκπρόσωπος της American Airlines. Από το περιστατικό δεν τραυματίστηκε κανείς.

Το τρομακτικό ατύχημα έρχεται μόλις δύο ημέρες αφότου ένα άλλο αεροσκάφος της Boeing έχασε τον τροχό τους ενώ βρισκόταν στον διάδρομο στο Λος Άντζελες .

Μια ομάδα έκτακτης ανάγκης στάλθηκε στο αεροδρόμιο στο Taxiway W λίγο πριν τις 8 το πρωί της Τετάρτης μετά την έκρηξη του ελαστικού του αεροσκάφους Boeing 737, δήλωσε εκπρόσωπος του αεροδρομίου της Τάμπα.

Οι επιβάτες και το πλήρωμα «αποχώρησαν με ασφάλεια» από το αεροσκάφος και μεταφέρθηκαν με λεωφορείο.

Ένας εκπρόσωπος της American Airlines είπε ότι στο αεροσκάφος « παρουσιάστηκε μηχανικό πρόβλημα στον διάδρομο προσγείωσης», το οποίο «αφορούσε κάποια από τα ελαστικά του».



Πηγή: skai.gr

