Το ενδεχόμενο ένταξης στον Οργανισμό Συνεργασίας της Σαγκάης προκαλεί συζητήσεις στην Τουρκία

Συζητήσεις γεννούν στην Τουρκία οι χθεσινές επαφές του Ερντογάν και το ερώτημα αν η χώρα πρέπει να συνεργάζεται με την Κίνα, τη Ρωσία και το Ιράν.

«Αν ενταχθούμε στον οργανισμό συνεργασίας της Σαγκάης, τότε απομακρυνόμαστε από το δυτικό μπλοκ» αναφέρουν σχολιαστές, όπως μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης.

Αχμέτ Χακάν, διευθυντής Hurriyet: Ας δούμε ποιες χώρες είναι μέλη του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης. Η Λευκορωσία, το Καζακστάν, η Ρωσία, το Τατζικιστάν, το Ουζμπεκιστάν, το Ιράν, το Πακιστάν, η Ινδία και η Κίνα. Πού είναι η Τουρκία; Δεν υπάρχει.

Δημοσιογράφος: Η πιθανότητα της ένταξης της Τουρκίας σε αυτό τον οργανισμό προκαλεί συζητήσεις πως με τον τρόπο αυτό η Άγκυρα θα απομακρυνθεί από το δυτικό μπλοκ

Χακάν: Η Τουρκία μπορεί να είναι και μέλος του ΝΑΤΟ και μέλος του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης;

Γιουνους Πακσόι: Εδώ είναι σαν να παίζεις στο Τσάμπιονς Λιγκ της Ευρώπης και δεν μπορείς να παίζεις και ταυτόχρονα στο Τσάμπιονς Λιγκ της Ασίας.

Αμτουλκαντίρ Σελβί: Εδώ όμως δεν μιλάμε για στρατιωτικό οργανισμός. Εδώ είναι κάτι σαν την ΕΕ.

Συναντήσεις Ερντογάν με Πούτιν και τον πρόεδρο του Ιράν

Ερντογάν προς Πούτιν: «Ανυπομονούμε να σας δούμε στη χώρα μας το συντομότερο δυνατό. Η σχέση μας βασίζεται στην εμπιστοσύνη».

Στη συνάντηση με τον Πούτιν ο Ερντογάν είχε όλη την ισχυρή του ομάδα μαζί: τον υπουργό Εξωτερικών Φιντάν, Άμυνας Γκιουλέρ, Οικονομικών Σιμσέκ, τον διοικητή της ΜΙΤ Καλν και τον υπουργό Ενέργειας Μπαϊρακτάρ.

Ο Ερντογάν είπε στον Πούτιν, σύμφωνα με την εφημερίδα Hurriyet: «Ξέρετε ότι ανυπομονούμε να σας προσκαλέσουμε στην Τουρκία. Η πρόσκλησή μου είναι μόνιμη. Ανυπομονούμε να σας δούμε στη χώρα μας το συντομότερο δυνατό. Έχουμε μια ειλικρινή σχέση που βασίζεται στην εμπιστοσύνη. Η σχέση μας προχωρά χωρίς να επηρεάζεται από τις τρέχουσες συνθήκες. Οι τεχνικές μας συζητήσεις προχωρούν θετικά για την ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων που δεν θα βλάψουν την ενσωμάτωση των χρηματοπιστωτικών μας ιδρυμάτων στις διεθνείς αγορές. Ολοκληρώσαμε με επιτυχία τη φάση δοκιμών του μηχανισμού γραμματείας, ο οποίος θα καλύψει τις οικονομικές ανάγκες του Akkuyu μέσω των πληρωμών φυσικού αερίου της BOTAŞ»

» Ο Ερντογάν και όλο το επιτελείο συναντήθηκαν και με τον πρόεδρο του Ιράν Πεζεσκιάν. Συζήτησαν Συρία και Ισραήλ. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ιράν, καθώς και οι περιφερειακές και παγκόσμιες εξελίξεις. Ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι η συνεργασία μεταξύ Τουρκίας και Ιράν

σε πολλούς τομείς, ιδίως στην ενέργεια, εξυπηρετεί αμοιβαία συμφέροντα.

Ο Πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι βλέπουν όφελος στις πυρηνικές διαπραγματεύσεις του Ιράν και ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να υποστηρίζει το Ιράν σε αυτό το θέμα. Ο Πρόεδρος Ερντογάν και ο Ιρανός Πρόεδρος Πεζεσκιάν αντάλλαξαν απόψεις για την τελευταία κατάσταση στη Συρία, τις επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα και την ειρηνευτική διαδικασία στον Νότιο Καύκασο».

