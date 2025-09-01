Ερντογάν: Η πορεία μας προς τη νίκη ξεκίνησε το 1071, συνεχίστηκε το '22 και θα συνεχιστεί για πάντα

Η πορεία μας προς τη νίκη ξεκίνησε το 1071, ενισχύθηκε το 1922 και θα συνεχιστεί για πάντα, δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προσθέτοντας ότι «θα εργαστούμε ασταμάτητα για να κάνουμε τον αιώνα αυτό 'αιώνα της Τουρκίας'».

«Από το Βελιγράδι μέχρι και το Μοχάτς έτσι και το 1922 είχαμε νίκες τον Αύγουστο» ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης.

«Ο Αύγουστος είναι ένας από τους πιο ξεχωριστούς μήνες της εθνικής μας ιστορίας, γεμάτος δόξα και τιμή, σοφία και αρετή. Από το Βελιγράδι μέχρι το Mόχατς, από το Τσάλντιραν μέχρι το Οτλούκμπελι, από το Mατζικέρτ μέχρι τη μεγάλη επίθεση, αξιοποιούμε στο έπακρο αυτόν τον μήνα των θριάμβων μας, τον οποίο στολίσαμε με ηρωικά έπη.

Η νίκη της 30ής Αυγούστου, με την οποία κατατροπώσαμε τις στρατιές κατοχής και ματαιώσαμε τις ιμπεριαλιστικές φιλοδοξίες, μαζί και με την επιθυμία μας για ανεξαρτησία, αποτέλεσε μια διαχρονική σφραγίδα που επισφράγισε την αιώνια παρουσία μας σε αυτά τα εδάφη.

Η πορεία μας προς τη νίκη, που ξεκίνησε το 1071 στο Ματζικέρτ και ενισχύθηκε το 1922 στο Ντουμπλούπιναρ, συνεχίζεται αδιάκοπα εδώ και χίλια χρόνια και, θεού θέλοντος, θα συνεχιστεί για πάντα. Θα εργαστούμε ασταμάτητα και χωρίς να επαναπαυόμαστε, αγνοώντας τις δυσκολίες και τα εμπόδια, μέχρι να κάνουμε τον αιώνα που ζούμε τον αιώνα της Τουρκίας. Ο Θεός να σας ευλογεί και να κρατάει το δρόμο σας ανοιχτό».

Μεγάλες συζητήσεις στην Τουρκία για τη μακέτα που πρόσφεραν ο υπ. Άμυνας και ο αρχηγός του Ναυτικού στον Ερντογάν - Αντιπολίτευση: «Ένας αξιωματικός δεν κουβαλάει καν σακούλα, δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό»

Ο αρχηγός του Ναυτικού και ο υπουργός Άμυνας κουβαλούσαν τη μακέτα ενός αεροπλανοφόρου στα χέρια προκαλώντας πολλές αντιδράσεις.



«Κύριε πρόεδρε, ο υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ και ο αρχηγός του Πολεμικού Ναυτικού Ερτζουμέντ Τατλίογλου θα σας προσφέρουν τη μακέτα παρακαλούμε την αποδοχή της. H μακέτα του εθνικού μας αεροπλανοφόρου είναι αυτή και την προσφέρουν στον πρόεδρο Ερντογάν».

Ερντογάν: «Θα ναυπηγήσουμε ένα μεγαλύτερο από αυτό, θα το κάνουμε αυτό στα δικά μας ναυπηγεία και θα κάνουμε άλμα προς ένα άλλο επίπεδο. Μαζί με τους αρχηγούς μας και τους ναυπηγούς μας θα πούμε συνεχίζουμε την πορεία μας».

Τούρκος βουλευτής: Οι αξιωματικοί των τουρκικών ένοπλων δυνάμεων πονάνε με αυτά που βλέπουν - «Εδώ έχουμε μονοκρατορία, δεν θα πρέπει να απορήσουμε αν μια μέρα τους ζητήσει να τον χειροκροτούν και να κλαίνε»



Παρουσιάστρια: Υπάρχουν πολλά σχόλια πως από τις ημέρες που με τη στολή δεν κουβαλούσε κάποιος ούτε σακούλα, φτάσαμε στις ημέρες με τη στρατιωτική στολή να κουβαλάνε μακέτες. Το κέντρο καταπολέμησης ψευδών ειδήσεων της προεδρίας, ανακοίνωσε πως αυτό δεν ήταν κουβάλημα μακέτας, αλλά οι οικοδεσπότες προσφέρουν κάτι στον φιλοξενούμενο τους κι εδώ ήταν μια μακέτα.

Σελτσούκ Τούρκογλου, βουλευτής Καλού Κόμματος: «Εκείνη η στρατιωτική στολή έχει ένα βάρος, ο βαθμός τους έχει μια αξία. Η εικόνα αυτή δεν είναι όμορφη.Δεν είναι σωστή. Οι αξιωματικοί θα αισθάνονται τον πόνο αυτό. Στα κοινωνικά δίκτυα διαβάζουμε την πόνο τους. Εδώ έχουμε την εξής εικόνα, δεν πρέπει να μασάμε τα λόγια μας. Εδώ έχουμε μονοκρατορία. Έτσι είναι τα καθεστώτα της μονοκρατορίας. Δεν πρέπει να απορήσουμε αν ζητήσει να τον χειροκροτούν και να δακρύζουν, όπως συμβαίνει με τον Κιμ Γιογκ Ουν.

Διευθυντής εφημερίδας Milliyet: «Μητσοτάκης και Δένδιας κάνουν δηλώσεις που υποκινούν τον εθνικισμό»

«Ο Φιντάν δεν λέει θα πληρώσετε τίμημα, αλλά θα χάσετε τα οφέλη που έχετε από την ελληνοτουρκική φιλία»

Ο Οζάι Σεντίρ, διευθυντής Milliyet, γράφει: «Σε διεθνείς συναντήσεις, οι Έλληνες κυβερνητικοί αξιωματούχοι ισχυρίζονται ότι επιθυμούν ειρήνη με την Τουρκία, αλλά στην εσωτερική πολιτική, ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης και, κυρίως, ο Υπουργός Άμυνας Δένδιας χρησιμοποιούν γλώσσα που υποκινεί τον εθνικισμό. Αυτό υπονομεύει τη σχέση εμπιστοσύνης που έχει επιδιωχθεί να δημιουργηθεί μεταξύ των δύο χωρών.

Η χρήση της λέξης «συμβουλή» από τον Υπουργό Εξωτερικών Φιντάν δεν αποτελεί μια συγκαταβατική ή προσβλητική χειρονομία. Η Άγκυρα λέει ότι γνωρίζει τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει ο Υπουργός Άμυνας Δένδιας στην ανάπτυξη των διμερών σχέσεων λόγω των προσωπικών του φιλοδοξιών και ελπίζει ότι και η Αθήνα το αναγνωρίζει αυτό.

Ο Φιντάν δεν λέει 'θα σας κάνουμε να πληρώσετε ένα τίμημα'. Λέει 'αν εκμεταλλευτείτε τις σχέσεις σας με την Τουρκία για εσωτερική πολιτική, το τίμημα που θα πληρώσετε θα είναι τα οφέλη που θα φέρει η ελληνοτουρκική φιλία στην Ελλάδα'.

Η Τουρκία δεν έχει ούτε βλέψεις σε ελληνικό έδαφος, ούτε κανένα ενδιαφέρον για την εσωτερική της πολιτική. Η μόνη της ανησυχία είναι να επιλύσει τα προβλήματά της με την Αθήνα και να μετατρέψει το Αιγαίο σε τόπο ειρήνης και την Ανατολική Μεσόγειο σε τόπο κοινής χρήσης πλούτου».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.