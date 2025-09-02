Πέθανε σε ηλικία 73 ετών ο Καναδός ηθοποιός Γκράχαμ Γκριν, γνωστός για τον ρόλο του ως σαμάνος της φυλής Λάκοτα Σιού, στην ταινία «Χορεύοντας με τους Λύκους» του 1990.

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον ειρηνικό θάνατο του βραβευμένου θρυλικού Καναδού ηθοποιού Γκράχαμ Γκριν», ανέφερε ο μάνατζερ του, Τζέρι Τζόρνταν σε δήλωσή του στο CBC News. Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο, πέθανε από φυσικά αίτια.

Ο Γκριν απέσπασε υποψηφιότητα για Όσκαρ καλύτερου β' ανδρικού ρόλου για τον ρόλο του στο επικό γουέστερν του Κέβιν Κόστνερ το 1990, όπου υποδύθηκε τον «Kicking Bird».

Ο Γκριν εργάστηκε ως σχεδιαστής, πολιτικός τεχνολόγος, χαλυβουργός ενώ ήταν και μέλος ροκ συγκροτήματος πριν ξεκινήσει την καριέρα του στο θέατρο στο Ηνωμένο Βασίλειο τη δεκαετία του 1970.

Η μεγάλη του επιτυχία ήρθε το 1990, όταν έπαιξε τον Kicking Bird, έναν σαμάνο των Λακότα, στην ταινία «Χορεύοντας με τους λύκους».

Εμφανίστηκε επίσης το 1992 στο γουέστερν «Thunderheart», υποδυόμενος τον αξιωματικό της φυλής Walter Crow Horse αλλά και στην ταινία «The Green Mile» του 1999, που υποδύθηκε τον Arlen Bitterbuck, έναν ιθαγενή Αμερικανό που ήταν θανατοποινίτης στη φυλακή.

Πρωταγωνίστησε επίσης στις ταινίες Die Hard With A Vengeance (1995), Maverick (1994), The Twilight Saga: New Moon (2009) και Wind River (2017).

Κατά τη διάρκεια της ιστορικής του καριέρας απέσπασε πολλά βραβεία, μεταξύ των οποίων το βραβείο Earle Grey από την Ακαδημία Καναδικού Κινηματογράφου και Τηλεόρασης το 2004.

Το 2016, εισήχθη στο Τάγμα του Καναδά, τη δεύτερη υψηλότερη τιμητική διάκριση της χώρας.

