Σημαντικούς καρπούς αποδίδει πλέον στην Άγκυρα η πολυετής επένδυση στην τουρκική αμυντική βιομηχανία, η οποία πέρα από εργαλείο άσκησης εξωτερικής πολιτικής αποτελεί και μια δυναμική πηγή εσόδων, καθώς κάθε χρόνο οι εξαγωγές της αυξάνονται σε όγκο, αλλά και ποιότητα.

Πλέον, όπως αναφέρει η Καθημερινή, οι εξαγωγές της Τουρκίας - που την περασμένη εβδομάδα υπέγραψε συμφωνία συμπαραγωγής με το Κάιρο - σε οπλικά συστήματα ξεπέρασαν τα 7,1 δισ. δολάρια, ενώ στόχος της Άγκυρας είναι το 2027 να ξεπεράσουν τα 10 δισ. Η τουρκική αμυντική βιομηχανία πραγματοποιεί εξαγωγές σε τουλάχιστον 111 χώρες, ανάμεσα στις οποίες και κράτη-μέλη της ΕΕ (Πολωνία, Ρουμανία, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Σλοβενία και Εσθονία).

Οι συνολικοί αριθμοί είναι ενδεικτικοί. Σε 40 χώρες εξήχθησαν 4.500 τεθωρακισμένα οχήματα μάχης, σε 3 χώρες κορβέτες, 140 πολεμικά σκάφη σε 10 χώρες. Ενώ σε 42 χώρες πραγματοποιήθηκαν εξαγωγές πυρομαχικών και πυραύλων και σε 50 χώρες συνολικά 770 μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Επιπλέον, 1.200 ηλεκτροοπτικά συστήματα και σταθεροποιημένα οπλικά συστήματα πουλήθηκαν σε 24 χώρες, σε 8 χώρες πουλήθηκαν επιθετικά ελικόπτερα, σε 10 χώρες πουλήθηκαν ραντάρ, σε 111 χώρες τυφέκια διαφόρων διαμετρημάτων, σε 11 χώρες έγιναν οι εξαγωγές 1.500 περιφερόμενων πυρομαχικών και σε 2 χώρες πουλήθηκε το εκπαιδευτικό αεροσκάφος Hurkus.

Πηγή: skai.gr

