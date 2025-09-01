Ερντογάν: Το όραμα της Τουρκίας είναι να επιλύσει προβλήματα μέσω ενός πνεύματος διαλόγου

«Ως η δυτικότερη ασιατική και ανατολικότερη ευρωπαϊκή χώρα, συνεχίζουμε να συμβάλλουμε στην αδιάλειπτη και ασφαλή ροή μεταφορών και επικοινωνιών χάρη στη γεωστρατηγική μας θέση στην καρδιά της Ασίας, της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής», δήλωσε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε ομιλία του στο περιθώριο της Συνόδου των Αρχηγών Κρατών του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης (SCO), που διεξάγεται στην Κίνα.

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Ενώ στοχεύουμε στην αναζωογόνηση του ιστορικού Δρόμου του Μεταξιού με την Πρωτοβουλία Μέσου Διαδρόμου Ανατολής-Δύσης, η οποία διασχίζει την Κασπία Θάλασσα, συνεχίζουμε επίσης τις προσπάθειές μας για την ευθυγράμμιση αυτής της πρωτοβουλίας με την Πρωτοβουλία «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος». Στόχος μας είναι επίσης να συνδέσουμε μια τεράστια περιοχή με το έργο «Δρόμος Ανάπτυξης» που υλοποιούμε προς την κατεύθυνση βορρά-νοτιοανατολικά. Το όραμα της Τουρκίας είναι να επιλύσει προβλήματα μέσω ενός πνεύματος διαλόγου, διπλωματίας και συνεργασίας, βασισμένου στον σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των χωρών. Σε αυτό το πλαίσιο, στοχεύουμε σε μια παγκόσμια τάξη που δίνει προτεραιότητα στην οικονομική ανάπτυξη, το εμπόριο και την ευημερία των κοινωνιών. Ελπίζω να ενισχύσω τη συνεργασία μας με τον Οργανισμό Συνεργασίας της Σαγκάης, τον σύγχρονο εκπρόσωπο του αρχαίου κλίματος ανοχής και της παράδοσης εύρεσης κοινών λύσεων στα προβλήματα της Ασίας».

Σημειώνεται ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε νωρίτερα σήμερα στον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν ότι η Άγκυρα εργάζεται με σκοπό έναν δίκαιο και διαρκή τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και ότι οι συνομιλίες μεταξύ των εμπλεκομένων μερών στην Κωνσταντινούπολη συμβάλλουν στις ειρηνευτικές προσπάθειες, ανακοίνωσε η τουρκική προεδρία.

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης στην Κίνα, ο Ερντογάν και ο Πούτιν συζήτησαν επίσης τις διμερείς σχέσεις, τις ειρηνευτικές προσπάθειες μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας, τις επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα και τις εξελίξεις στη Συρία, ανέφερε η προεδρία σε ανακοίνωσή της.

Από την τουρκική προεδρία ανακοινώθηκε πως ο Ερντογάν είπε σήμερα στον Ρώσο ομόλογό του ότι η Άγκυρα εργάζεται για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία και ότι οι συνομιλίες μεταξύ των μερών στην Κωνσταντινούπολη συμβάλλουν στις ειρηνευτικές προσπάθειες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, κατά τη συνάντησή τους στο περιθώριο της συνόδου του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης οι Ερντογάν και Πούτιν συζήτησαν επίσης τις διμερείς σχέσεις, τις προσπάθειες για ειρήνευση μεταξύ του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας, τις επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα και τις εξελίξεις στη Συρία.

Εγκώμια Πούτιν σε Τουρκία

Η Τουρκία είναι ένας αξιόπιστος και δοκιμασμένος στο χρόνο εταίρος της Ρωσίας και η ενεργειακή συνεργασία ανάμεσα στις δύο χώρες είναι «στρατηγική», δήλωσε από την πλευρά του ο Ρώσος πρόεδρος στον Τούρκο ομόλογό του.

Ο Πούτιν εγκωμίασε τον ρόλο της Τουρκίας στις προσπάθειες για την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, λέγοντας πως θα εξακολουθεί να υπάρχει ζήτηση για τον «ειδικό ρόλο» της στις μεσολαβητικές προσπάθειες και τη διπλωματία.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Γιούρι Ουσάκοφ, ο διπλωματικός σύμβουλος του Πούτιν, είχε δηλώσει πως οι δύο ηγέτες θα συζητούσαν τη σύγκρουση στην Ουκρανία, καθώς η Άγκυρα διαδραματίζει «ένα σημαντικό ρόλο» μεσολαβητή.

