Το δεύτερο εξάμηνο του 2025, η αξιολόγηση της χρηματοδότησης του Πακιστάν από το ΔΝΤ

Το ΔΝΤ αναμένει την επόμενη αξιολόγηση της χρηματοδότησης για το Πακιστάν στο δεύτερο εξάμηνο του 2025 και δήλωσε ότι θα συνεχίσει τις συζητήσεις με τις πακιστανικές αρχές για την επίτευξη συμφωνίας επί των όρων του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2026, ανέφερε σε ανακοίνωσή του την Παρασκευή.

Η προτεραιότητα του ΔΝΤ παραμένει η σταθεροποίηση του πληθωρισμού εντός του μεσοπρόθεσμου στόχου της κεντρικής τράπεζας, ύψους 5-7%, ανέφερε η δήλωση, προσθέτοντας ότι οι πακιστανικές αρχές επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για δημοσιονομική εξυγίανση, στοχεύοντας παράλληλα σε πρωτογενές πλεόνασμα 1,6% του ΑΕΠ το οικονομικό έτος 2026.

Πηγή: reuters.com

