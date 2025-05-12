Τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας Dr, Subrahmanyam Jaishankar και τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών του Πακιστάν Mohammad Ishaq Dar είχε ο ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος χαιρέτισε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Ο Έλληνας ΥΠΕΞ κάλεσε τα μέρη να συνεχίσουν τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης μέσω της οικοδόμησης εμπιστοσύνης, λόγω της υψηλής αστάθειας στην περιοχή. Επαναβεβαίωσε, επίσης, τη σταθερή θέση της Ελλάδας κατά της τρομοκρατίας σε όλες τις μορφές και εκδηλώσεις της και υπέρ της απόδοσης ευθυνών στους τρομοκράτες για τις πράξεις τους.

«Κάτω από τις πολύ αντίξοες συνθήκες παγκοσμίως, με την αύξηση των συγκρούσεων και των επιθετικών ενεργειών, όλα τα κράτη πρέπει να επιστρέψουν στα βασικά του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ και ιδιαίτερα στην επιταγή της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών» υποστηρίζει το ΥΠΕΞ σε σχετική ανακοίνωση του και τονίζει ότι «το σύνθημα της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ γίνεται ακόμα πιο επίκαιρο: Διάλογος, Δημοκρατία, Διπλωματία. Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η Ελλάδα θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προώθηση της παγκόσμιας ειρήνης και ασφάλειας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

