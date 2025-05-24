Τουλάχιστον πέντε νεκροί από τις χειρότερες πλημμύρες των τελευταίων ετών στην Αυστραλία

Οι αυστραλιανές αρχές ξεκίνησαν σήμερα εργασίες αποκατάστασης των ζημιών που προκάλεσαν οι καταστροφικές πλημμύρες στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον πέντε ανθρώπους.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στην πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλίας ανέφεραν ότι συνεχίζεται η αποτίμηση των ζημιών από τις πλημμύρες που σάρωσαν την περιοχή τις προηγούμενες ημέρες. «Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν πως τουλάχιστον 10.000 ακίνητα έχουν υποστεί ζημιές εξαιτίας των πρωτοφανών πλημμυρών», αναφέρουν σε δελτίο Τύπου.

Οι συνθήκες έχουν βελτιωθεί από την Παρασκευή στις πληγείσες περιοχές της πιο πυκνοκατοικημένης πολιτείας της Αυστραλίας. Ωστόσο, εκατοντάδες πλημμυροπαθείς παραμένουν σε δομές όπου αναζήτησαν καταφύγιο, δήλωσε ο επικεφαλής της υπηρεσίας διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης Μάικ Γουάσινγκ σε συνέντευξη Τύπου στο Σίδνεϊ. Όπως είπε, μόνο τη νύχτα που πέρασε έγιναν 52 επιχειρήσεις διάσωσης.

Ο απολογισμός των θυμάτων αυξήθηκε μετά τον εντοπισμό ενός 80χρονου που βρέθηκε νεκρός μέσα σε πλημμυρισμένο σπίτι περίπου 50 χιλιόμετρα μακριά από την Τάρι, μια από τις πόλεις που έχουν πληγεί περισσότερο από τις πλημμύρες, ανέφερε η αστυνομία.

Ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι, ο οποίος υποχρεώθηκε χθες Παρασκευή να ακυρώσει την επίσκεψή του στην Τάρι εξαιτίας των πλημμυρών, δήλωσε πως ήταν «φοβερό το άκουσμα της είδησης για περισσότερες απώλειες ζωών».

Καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις προκάλεσαν την υπερχείλιση ποταμών, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν τεράστιες εκτάσεις, εγκλωβίζοντας περίπου 50.000 κατοίκους, πολλοί από τους οποίους κατέφυγαν σε ταράτσες κτιρίων περιμένοντας βοήθεια από σωστικά συνεργεία.

Η Αυστραλία έχει πληγεί τα τελευταία χρόνια από ακραία καιρικά φαινόμενα. Μετά την ξηρασία και τις καταστροφικές πυρκαγιές στο τέλος της προηγούμενης δεκαετίας, έντονα πλημμυρικά φαινόμενα έχουν προκαλέσει χάος από τις αρχές του 2021.

