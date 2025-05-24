Όταν ο Άνταμ Ζίμερμαν συνόδευσε την εκδρομή του γιου του με την τετάρτη δημοτικού στο μουσείο φυσικής ιστορίας στην Ουάσινγκτον την Τετάρτη, ούτε που του πέρασε από το μυαλό ότι θα μπορούσε να κινδυνέψει η ζωή του. Δεν σκέφτηκε ποτέ ότι θα έπρεπε να πάρει κάποια μέτρα για την ασφάλειά του.

Ώρες αργότερα, έξω από ένα άλλο μουσείο, μόλις λίγα χιλιόμετρα μακριά, δύο υπάλληλοι της ισραηλινής πρεσβείας πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν, συμβάν που θεωρήθηκε ευρέως ως πράξη αντισημιτισμού.

«Πρέπει να κοιτάμε πάνω από τους ώμους μας»

«Ήταν μια τρομακτική υπενθύμιση για μένα - ως Εβραίο γονέα σε αυτή την πόλη - ότι όλοι πρέπει να κοιτάμε πάνω από τους ώμους μας, όλη την ώρα», δήλωσε ο Ζίμερμαν, 43 ετών, σύμβουλος μέσων ενημέρωσης από το Ρόκβιλ του Μέριλαντ.

Η θανατηφόρα ένοπλη επίθεση εναντίον του νεαρού ζευγαριού μετά από εκδήλωση σε εβραϊκό μουσείο έχει συγκλονίσει βαθιά τους Εβραίους της πρωτεύουσας των ΗΠΑ και έχει οδηγήσει σε αναθεώρηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας σε συναγωγές και ιδρύματα.

«Οι (ίδιοι) σπόροι αντισημιτισμού στις δεκαετίες του 1930 και του 1940 είναι αυτοί που εξακολουθούν να σκοτώνουν ανθρώπους στους δρόμους της Ουάσινγκτον σήμερα, το 2025», δήλωσε ο Ζίμερμαν, του οποίου οι παππούδες ήταν επιζώντες του Ολοκαυτώματος.

Ήταν η τελευταία πράξη βίας που στόχευσε τους Εβραίους στην Αμερική και συνδεόταν με την οργή για την κλιμακούμενη στρατιωτική επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα, μια απάντηση στις επιθέσεις του Οκτωβρίου 2023 από μαχητές της Χαμάς που σκότωσαν 1.200 άτομα στο νότιο Ισραήλ.

Οι πυροβολισμοί στην Ουάσινγκτον «έπεσαν» έξω από το Εβραϊκό Μουσείο της πρωτεύουσας, όπου η Αμερικανικο-Εβραϊκή Επιτροπή διεξήγαγε την ετήσια δεξίωση για νέους διπλωμάτες.

Ο Yaron Lischinsky και η Sarah Milgram είναι οι δύο εργαζόμενοι της ισραηλινής διπλωματικής αντιπροσωπείας στην Ουάσιγκτον οι οποίοι δολοφονήθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης από τον 30χρονο Αμερικανό Ελάιας Ροντρίγκεζ (Elias Rodriguez), ενώ συμμετείχαν σε εκδήλωση στο Εβραϊκό Μουσείο, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ το οποίο έδωσε και τη φωτογραφία τους στη δημοσιότητα

Ο μοναδικός ύποπτος, στον οποίο απαγγέλθηκαν κατηγορίες για τους δύο φόνους την Πέμπτη, δήλωσε στην αστυνομία που βρισκόταν επί τόπου: «Το έκανα για την Παλαιστίνη, το έκανα για τη Γάζα», σύμφωνα με τα δικαστικά αρχεία.

This is the terrorist Elias Rodriguez, who shot and killed a Jewish couple outside the Jewish museum in DC.



‘Free Palestine’ can now OFFICIALLY be considered a terrorist chant.



pic.twitter.com/nVPqqa87su — Dr. Maalouf ‏ (@realMaalouf) May 22, 2025

«Θα επανεξετάσουμε τα πρωτόκολλα ασφαλείας»

Ο Άλαν Ρόνκιν, περιφερειακός διευθυντής του γραφείου της AJC στην Ουάσινγκτον, δήλωσε ότι τα μέτρα ασφαλείας ήταν αυστηρά στην εκδήλωση, παρόλο που ο ύποπτος, Ελίας Ροντρίγκεζ από το Σικάγο, κατάφερε να εισέλθει στο μουσείο μέσα στο χάος που ακολούθησε μετά τους πυροβολισμούς έξω. Συνελήφθη μέσα.

«Θα επανεξετάσουμε τα πρωτόκολλα ασφαλείας μας και θα βεβαιωθούμε ότι ακολουθούμε τις συστάσεις των ειδικών», δήλωσε ο Ρόνκιν, ο οποίος πρόσθεσε ότι η κοινότητα είναι «συγκλονισμένη αλλά ανθεκτική».

«Θα συνεχίσουμε να ζούμε μια περήφανη εβραϊκή ζωή»

Ο Ρον Χάλμπερ, διευθύνων σύμβουλος του Συμβουλίου Σχέσεων της Εβραϊκή Κοινότητας της Ουάσινγκτον, δήλωσε ότι οι τοπικές αστυνομικές αρχές έχουν αυξήσει τις περιπολίες γύρω από τα εβραϊκά ιδρύματα στην Ουάσινγκτον μετά τις δολοφονίες.

«Πολλοί από εμάς σήμερα κοιτάμε πίσω από τον ώμο μας», είπε ο Χάλμπερ. «Αλλά πρέπει να συνεχίσουμε να ζούμε μια περήφανη και ανοιχτή (κοινωνική) εβραϊκή ζωή. Σίγουρα δεν πρόκειται να αφήσω αυτό το περιστατικό να με αποτρέψει από οποιαδήποτε δημόσια ή ιδιωτική εκδήλωση».

Τα περισσότερα εβραϊκά ιδρύματα στην πόλη διαθέτουν ήδη ισχυρή ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων ένοπλων φρουρών στις περισσότερες συναγωγές, σύμφωνα με τον Χάλμπερ. «Η μεγάλη συζήτηση που θα γίνει είναι για το πόσο θα επεκταθεί η περίμετρος της περιοχής που θα φρουρείται - ένα τετράγωνο, δύο τετράγωνα», είπε.

Η ομοσπονδιακή χρηματοδότηση «έχει αρχίσει να ρέει ξανά»

«Κάθε εβραϊκή οργάνωση αυξάνει την ασφάλειά της, είτε πρόκειται για την τοποθέτηση περισσότερων φρουρών έξω για περισσότερες ώρες της ημέρας, είτε, αν δεν είχαν, για την προσθήκη τους», δήλωσε ο Τζιλ Πρέους, Διευθύνων Σύμβουλος της Εβραϊκής Ομοσπονδίας της Ουάσινγκτον.

«Αυτή τη στιγμή τα μέτρα είναι βραχυπρόθεσμα. Θα δούμε αν θα υπάρξει μόνιμη αλλαγή στο επίπεδο ασφάλειας. Υποθέτω πως ναι», πρόσθεσε.

Η Εβραϊκή ομοσπονδία είναι ένα από τα πολλά εβραϊκά ιδρύματα που δήλωσαν την Παρασκευή ότι συγκεντρώνουν χρήματα για την ενίσχυση της ασφάλειας, σύμφωνα με το Reuters. Οι τοπικές και ομοσπονδιακές επιχορηγήσεις (ένα μη κερδοσκοπικό πρόγραμμα επιχορηγήσεων ασφαλείας που διαχειρίζεται η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών των ΗΠΑ), αποτελούν «τεράστια» βοήθεια για την αντιστάθμιση του κόστους στην ασφάλεια, σύμφωνα με τον Πρέους.

Μετά από κάποιες καθυστερήσεις και σύγχυση λόγω του παγώματος της ομοσπονδιακής χρηματοδότησης από την κυβέρνηση Τραμπ τους τελευταίους μήνες, η χρηματοδότηση του προγράμματος μέσω επιχορηγήσεων «έχει αρχίσει να ρέει ξανά», είπε.

Περίπου 50 εβραϊκές οργανώσεις εξέδωσαν ανακοίνωση την Πέμπτη καλώντας το Κογκρέσο των ΗΠΑ να αυξήσει τη χρηματοδότηση, στο πλαίσιο του Προγράμματος Επιχορηγήσεων για την Ασφάλεια σε Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς σε 1 δισεκατομμύριο δολάρια, ποσό υπερδιπλάσιο από το τρέχον ποσό.

«Επιθυμία να είμαστε μαζί»

Ο Σάρα Κρίνσκι, ραβίνος στο Adas Israel στην Ουάσινγκτον, δήλωσε την Παρασκευή ότι υπήρχαν αυτοκίνητα της Μητροπολιτικής Αστυνομίας της Ουάσινγκτον έξω από τη συναγωγή του, στο τέλος του τετραγώνου και στον χώρο στάθμευσης.

Ο Κρίνσκι δήλωσε ότι η ένοπλη επίθεση στη Συναγωγή Tree of Life το 2018, η οποία σκότωσε 11 πιστούς στο Πίτσμπουργκ, ώθησε αρχικά την Adas Israel να ενισχύσει σημαντικά την ασφάλεια.

Μετά την επίθεση της Τετάρτης, το γραφείο του δημάρχου της Ουάσινγκτον, το αστυνομικό τμήμα, το FBI και ιδιωτικές εταιρείες έχουν συστήσει ακόμη υψηλότερα επίπεδα ασφαλείας.

«Τα πάνω από 3.500 μέλη της συντηρητικής εκκλησίας θα δουν μικρές βελτιώσεις», είπε ο Κρίνσκι, λεπτομέρειες των οποίων δεν μπορούσε να συζητήσει.

Στον απόηχο του αιματηρού περιστατικού και με έντονο ακόμη το σοκ από τους πυροβολισμούς, ο Κρίνσκι είπε ότι περιμένει μεγάλο πλήθος στις λειτουργίες του Σαββάτου, αυτό το Σαββατοκύριακο.

«Υπάρχει μια πραγματική επιθυμία να είμαστε μαζί και να βρεθούμε σε ένα μέρος όπου μπορούμε να θρηνήσουμε, να εκφράσουμε όλα όσα νιώθουμε και να νιώσουμε ασφαλείς και δεμένοι», είπε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.