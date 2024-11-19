Το Associated Press ανακοινώνει μείωση του προσωπικού του κατά 8%

Το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων Associated Press ανακοίνωσε χθες Δευτέρα την περικοπή του 8% του εργατικού δυναμικού του, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να «προσαρμοστεί» στη «μεταμόρφωση του τομέα των μέσων ενημέρωσης», με φόντο την οικονομική κρίση στον χώρο του Τύπου, μόλις δυο εβδομάδες μετά τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ.

Θα προταθεί αρχικά πρόγραμμα εθελουσίας αποχώρησης και συνταξιοδότησης προτού «καταργηθούν θέσεις», ανέφερε σε ενημερωτικό σημείωμά της προς το προσωπικό του ειδησεογραφικού οργανισμού η Ντέζι Βιρασίγκαμ, η πρόεδρος του AP, το οποίο συγκαταλέγεται στα τρία μεγάλα διεθνή πρακτορεία ειδήσεων, μαζί με το Reuters και το Agence France-Presse.

«Συνολικά, αυτές οι αλλαγές θα πλήξουν το 8% του εργατικού δυναμικού μας» κι από αυτό περίπου οι μισές θέσεις που θα καταργηθούν ανήκουν «στον τομέα των ειδήσεων», πρόσθεσε.

Η διεύθυνση δεν ξεκαθάρισε πόσους δημοσιογράφους αφορά η απόφαση.

Το AP, που ιδρύθηκε το 1846 από νεοϋορκέζικες εφημερίδες, έχει καθεστώς οργανισμού μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και μεταδίδει ειδήσεις, άρθρα, φωτογραφίες και βίντεο σε ΜΜΕ με συνδρομή, ωστόσο διαφοροποίησε τις υπηρεσίες του τα τελευταία χρόνια, σε αναζήτηση άλλων πηγών εσόδων. Το πρακτορείο, που απασχολούσε 3.200 ανθρώπους το 2018, μετέδωσε πάνω από 375.000 κείμενα, 1,24 εκατ. φωτογραφίες και 80.000 βίντεο το 2023, σύμφωνα με τους δικούς του αριθμούς.

«Γνωρίζουμε όλοι ότι ο τομέας των μέσων ενημέρωσης διέρχεται περίοδο μεταμόρφωσης. Οι πελάτες μας, υπάρχοντες και μελλοντικοί, αλλάζουν με ταχείς ρυθμούς» και «πρέπει τώρα να επιταχύνουμε σε αυτόν τον δρόμο», συνέχισε η Βιρασίγκαμ.

Το AP έχει κεντρικό ρόλο στην ενημέρωση στις ΗΠΑ, ειδικά σε εκλογικές περιόδους, όταν οι προβολές του έπειτα από δημοσκοπήσεις και τα πρώτα αποτελέσματα γενικά προβλέπουν με ακρίβεια τους νικητές, πολύ πριν ανακοινωθούν από επίσημες πηγές.

Εν μέσω της οικονομικής κρίσης στον κλάδο όμως, δυο όμιλοι τοπικών ΜΜΕ, οι Gannett και McClatchy, ανακοίνωσαν το 2024 πως παύουν να χρησιμοποιούν περιεχόμενο του πρακτορείου.

Σύμφωνα με τη Ντέζι Βιρασίγκαμ, «το μεγαλύτερο μέρος των αλλαγών θα γίνει στις ΗΠΑ, όπου παραμένουμε προσηλωμένοι στην παρουσία μας και στις 50 πολιτείες», όμως «πρέπει να εξελιχθούμε για να ευθυγραμμιστούμε με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών μας και της αγοράς».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

