Ο Τραμπ προορίζει τον πρώην βουλευτή, πατέρα εννιά παιδιών, Σον Ντάφι για το υπουργείο Μεταφορών

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επιλογή του για τη θέση του υπουργού Μεταφορών: πρόκειται για τον Σον Ντάφι, 53 ετών, άλλοτε μορφή τηλεοπτικών σειρών ριάλιτι, πρώην εισαγγελικό λειτουργό, δικηγόρο και βουλευτή, πατέρα εννιά παιδιών, υπέρμαχο της δημοσιονομικής «υπευθυνότητας», που θα κληθεί να διαχειριστεί πελώριο ομοσπονδιακό χαρτοφυλάκιο, που εκτείνεται από τις δαπάνες για τις υποδομές ως το ρυθμιστικό πλαίσιο για τις μεταφορές.

«Κατά τη θητεία του στο Κογκρέσο, ο Σον ήταν φωνή που έχαιρε σεβασμού στις τάξεις των Ρεπουμπλικάνων, προωθώντας τη δημοσιονομική υπευθυνότητα και την οικονομική ανάπτυξη», ανέφερε ο Ρεπουμπλικάνος εκλεγμένος πρόεδρος σε ανακοίνωσή του.

Ο κ. Τραμπ διαβεβαίωσε πως ο μελλοντικός υπουργός του «θα αποκαταστήσει την ασφάλεια στους ουρανούς μας βάζοντας τέλος στα προγράμματα φυλετικής ισότητας στις τάξεις των πιλότων και των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας».

«Θα δώσει προτεραιότητα στην υπεροχή, στην ικανότητα, στην ανταγωνιστικότητα και στην ομορφιά κατά την ανοικοδόμηση των αυτοκινητοδρόμων, των σηράγγων, των γεφυρών και των αεροδρομίων της Αμερικής», πρόσθεσε ο ηγέτης των Ρεπουμπλικάνων, που αναμένεται να αναλάβει την εξουσία την 20ή Ιανουαρίου.

Στην ανακοίνωση τόνισε πως ο κ. Ντάφι, καθώς είναι ο πατέρας «εννιά απίστευτων παιδιών», ξέρει «πόσο σημαντικό είναι οι οικογένειες να ταξιδεύουν με ασφάλεια».

Ο Σον Ντάφι, όπως ακριβώς και ο Πιτ Χέγκσεθ, τον οποίο ο κ. Τραμπ ονόμασε επόμενο υπουργό Άμυνας, έκανε όνομα στην τηλεόραση.

Ήταν αστέρας τηλεοπτικών σειρών ριάλιτι προτού εκλεγεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων το 2010 αντιπροσωπεύοντας το Ουισκόνσιν, ενώ παρουσίαζε επίσης εκπομπή στο Fox Business, μέρος του συστήματος του τηλεοπτικού δικτύου που προτιμά η αμερικανική δεξιά.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη κάνει αρκετές πολύκροτες επιλογές αφότου εξελέγη σε ό,τι αφορά τη στελέχωση της κυβέρνησής του και των υπηρεσιών του στην προεδρία, με τις οποίες εννοεί να εφαρμόσει το πρόγραμμά του για την αύξηση των τελωνειακών δασμών στα εισαγόμενα προϊόντα, την περιστολή των δημοσίων δαπανών, τις μαζικές απελάσεις μεταναστών, κ.λπ..

Η Γερουσία, που θα τελεί υπό τον έλεγχο των Ρεπουμπλικάνων, αναμένεται να εγκρίνει τις επιλογές του. Πάντως ο εκλεγμένος πρόεδρος δεν αποκλείεται να βρεθεί αντιμέτωπος με απόρριψη από την ίδια την παράταξή του κάποιων από τις πιο αμφιλεγόμενες επιλογές του.

Ο πρώην βουλευτής Ματ Γκετς, που ονομάστηκε επόμενος υπουργός Δικαιοσύνης, είναι αντιμέτωπος με κοινοβουλευτική έρευνα για τη φερόμενη σχέση του με ανήλικη, που ο ενδιαφερόμενος διαψεύδει, χρήση ελεγχόμενων ουσιών, κατάχρηση κεφαλαίων προοριζόμενων για την προεκλογική εκστρατεία και άλλα.

Ο Πιτ Χέγκσεθ από την πλευρά του έχει μετατραπεί στο αντικείμενο αποκαλύψεων του Τύπου. Σύμφωνα με την Washington Post, κατέβαλε χρήματα σε γυναίκα που τον κατηγορούσε πως της επιτέθηκε σεξουαλικά, ώστε να πειστεί να υπογράψει συμφωνία εμπιστευτικότητας, επιμένοντας πως η σχέση τους ήταν συναινετική.

Ο Σον Ντάφι, εφόσον αναλάβει, θα επιβλέπει τις εταιρείες του Ίλον Μασκ, του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο, που εμπλέκεται ενεργά στη διαδικασία μεταβίβασης της εξουσίας κι αναμένεται να γίνει επίσης μέλος της κυβέρνησης. Εκκρεμούν αποφάσεις της δημόσιας διοίκησης για διάφορα ζητήματα που τις αφορούν — από τα αυτόνομα οχήματα ως το διάστημα, στην περίπτωση της SpaceX.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

