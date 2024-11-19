Η G20 τάσσεται υπέρ της «κατάπαυσης του πυρός» στη Λωρίδα της Γάζας και στον Λίβανο

Οι χώρες της G20 δηλώνουν «ενωμένες» πως «υποστηρίζουν την κατάπαυση του πυρός» στη Λωρίδα της Γάζας και στον Λίβανο, σε κοινή ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν κατά τη σύνοδο στο Ρίο ντε Ζανέιρο.

«Εκφράζοντας την βαθιά ανησυχία μας για την καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας και την κλιμάκωση στον Λίβανο, υπογραμμίζουμε την επείγουσα ανάγκη να μεγεθυνθεί η ροή ανθρωπιστικής βοήθειας και να ενισχυθεί η προστασία των αμάχων», τονίζουν ακόμη οι χώρες μέλη της ομάδας των είκοσι μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Πηγή: skai.gr

