To αμερικανικό ΥΠΟΙΚ καλεί τους συμμάχους των ΗΠΑ να επιβάλουν κυρώσεις στο Ιράν

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, κάλεσε τη Δευτέρα τους συμμάχους της Ουάσινγκτον να ενισχύσουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν, την ώρα που οι ειρηνευτικές συνομιλίες ανάμεσα στις δύο πλευρές παραμένουν σε αδιέξοδο.

Κατά την άφιξή του στη Σύνοδο των υπουργών Οικονομικών της G7 στο Παρίσι, ο Μπέσεντ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ζητούν από τις χώρες της G7 αλλά και από τους υπόλοιπους συμμάχους τους, να εφαρμόσουν πλήρως τις κυρώσεις κατά της Τεχεράνης.

«Καλούμε όλες τις χώρες της G7, τους συμμάχους μας και τη διεθνή κοινότητα να τηρήσουν τις κυρώσεις ώστε να περιορίσουμε την παράνομη χρηματοδότηση που τροφοδοτεί την ιρανική πολεμική μηχανή και να επιστρέψουν αυτά τα χρήματα στον ιρανικό λαό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι υπουργοί Οικονομικών και οι κεντρικοί τραπεζίτες της G7 συμμετέχουν σε διήμερες συναντήσεις στη γαλλική πρωτεύουσα, με βασικά θέματα τις μακροοικονομικές ανισορροπίες, την πρόσβαση σε κρίσιμες πρώτες ύλες, το οικονομικό έγκλημα, τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας και τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Παρότι οι κυρώσεις κατά του Ιράν δεν βρίσκονται επίσημα στην ατζέντα της Συνόδου, η Ουάσινγκτον επιδιώκει να αυξήσει την πίεση προς την Τεχεράνη.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν ότι «ο χρόνος τελειώνει», καθώς οι συνομιλίες για τον τερματισμό της κρίσης στη Μέση Ανατολή παραμένουν στάσιμες. «Καλύτερα να κινηθούν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social.

Ο Μπέσεντ βρίσκεται στο Παρίσι μετά την επίσκεψή του στο Πεκίνο, την οποία χαρακτήρισε «πολύ επιτυχημένη», σημειώνοντας ότι ο Τραμπ και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ αφιέρωσαν «πολύ χρόνο» στις μεταξύ τους συνομιλίες.

Παράλληλα, η γαλλική προεδρία της G7 διοργανώνει την Τρίτη τη διεθνή διάσκεψη «No Money For Terror», με τη συμμετοχή υπουργών Οικονομικών από περισσότερες από 50 χώρες, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας κατά της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης κρυπτονομισμάτων.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.