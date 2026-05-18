Οι Εθνικές Αμυντικές Δυνάμεις των Μαλδιβών (MNDF) ανακοίνωσαν τη Δευτέρα στο X τον εντοπισμό των σορών των τεσσάρων Ιταλών που είχαν εξαφανιστεί «σε μια κοινή επιχείρηση που διεξήχθη από την Ακτοφυλακή των Ενόπλων Δυνάμεων των Μαλδιβών, την Αστυνομία και ξένους δύτες».

Ο σοροί τεσσάρων αγνοούμενων δυτών εντοπίστηκαν μέσα στο σπήλαιο της ατόλης Βάαβου, αλλά οι επιχειρήσεις ανάσυρσης από τη σπηλιά δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Ως εκ τούτου, τις επόμενες μέρες προβλέπονται περαιτέρω καταδύσεις για την ανάσυρση τους, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Μια ομάδα ειδικών καταδύσεων, συμπεριλαμβανομένων τριών Φινλανδών, συμμετέχει στις έρευνες. Δύο ονόματα δεν ήταν στη λίστα για εξουσιοδοτημένες καταδύσεις. Οι άλλοι 20 Ιταλοί που επέβαιναν στο πλοίο Duke of York επέστρεψαν χθες Κυριακή το βράδυ. Οι σοροί εντοπίστηκαν σε βάθος 60 μέτρων.

The bodies of four missing divers has been located inside the Vaavu atoll cave on a joint search & recovery operation conducted by MNDF CG, @PoliceMv, & a team of experts arranged by the Italian Government. Further dives to be carried out in the coming days to recover the bodies. — Maldives National Defence Force (@MNDF_Official) May 18, 2026

Το επίσημο όριο για την ερασιτεχνική αυτόνομη κατάδυση στις Μαλδίβες είναι τα 30 μέτρα. Η ομάδα κατέβηκε στα 50-60 μέτρα για να εξερευνήσει ένα εξαιρετικά βαθύ και περίπλοκο σύστημα υποθαλάσσιων σπηλαίων (τούνελ σε κοραλλιογενείς υφάλους), χρησιμοποιώντας μάλιστα συμβατικό ερασιτεχνικό εξοπλισμό και όχι τον εξειδικευμένο εξοπλισμό που απαιτείται για τεχνική σπηλαιοκατάδυση.

Μέχρι χθες είχε ανασυρθεί μόνο η σορός του Τζιανλούκα Μπενεντέτι, ο πέμπτος της ομάδας, η οποία βρέθηκε κοντά στην είσοδο του σπηλαίου με τη φιάλη του εντελώς άδεια.

Πηγή: skai.gr

