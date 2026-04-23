Το Αμερικανικό αεροπλανοφόρο George Bush καταφθάνει στη Μέση Ανατολή

Το αεροπλανοφόρο USS George H. W. Bush (CVN-77) καταφθάνει στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε σήμερα το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για αυτήν την περιοχή (U.S. Central Command ή CENTCOM).

Το αεροπλανοφόρο George Bush «πλέει στον Ινδικό Ωκεανό, εντός της ζώνης ευθύνης της U.S. Central Command» υπογραμμίζεται σε ενημέρωση μέσω της πλατφόρμας Χ.

Θα είναι το τρίτο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ στην περιοχή, καθώς είχαν αναπτυχθεί το προηγούμενο διάστημα τα USS Gerald R. Ford (CVN-78) και USS Abraham Lincoln (CVN-72).

Nimitz-class aircraft carrier USS George H.W. Bush (CVN 77) sails in the Indian Ocean in the U.S. Central Command area of responsibility, April 23. pic.twitter.com/oDcTM6YMLF — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 23, 2026

