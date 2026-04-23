Το Αμερικανικό αεροπλανοφόρο George Bush καταφθάνει στη Μέση Ανατολή

αεροπλανοφόρο

Το αεροπλανοφόρο USS George H. W. Bush (CVN-77) καταφθάνει στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε σήμερα το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για αυτήν την περιοχή (U.S. Central Command ή CENTCOM).

Το αεροπλανοφόρο George Bush «πλέει στον Ινδικό Ωκεανό, εντός της ζώνης ευθύνης της U.S. Central Command» υπογραμμίζεται σε ενημέρωση μέσω της πλατφόρμας Χ.

Θα είναι το τρίτο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ στην περιοχή, καθώς είχαν αναπτυχθεί το προηγούμενο διάστημα τα USS Gerald R. Ford (CVN-78) και USS Abraham Lincoln (CVN-72).

Διαβάστε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
