Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) χαρακτήρισε «φανταστικό άνθρωπο» τον βασιλιά Κάρολο και εκτίμησε πως η επίσημη επίσκεψή του την επόμενη εβδομάδα στις ΗΠΑ θα μπορούσε «οπωσδήποτε» να αποκαταστήσει τις σχέσεις Λονδίνου-Ουάσιγκτον, σε μια συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στο BBC.

Αυτή η τετραήμερη επίσκεψη, που ξεκινά τη Δευτέρα, με την ευκαιρία της 250η επετείου από την αμερικανική ανεξαρτησία, πραγματοποιείται με φόντο τις εντάσεις ανάμεσα στους δύο συμμάχους.

Όταν ρωτήθηκε τηλεφωνικά από το BBC αν θεωρεί πως αυτή η επίσκεψη θα μπορούσε να «βοηθήσει στο να αποκατασταθεί η τωρινή δύσκολη σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο», ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε «οπωσδήποτε. Είναι φανταστικός. Είναι ένας φανταστικός άνθρωπος, η απάντηση είναι "ναι"», αναφέρει το βρετανικό μέσο ενημέρωσης.

«Τον γνωρίζω καλά, τον γνωρίζω εδώ και χρόνια», συνέχισε, προσθέτοντας πως ο Βρετανός μονάρχης είναι ένας «θαρραλέος άνδρας, ένας σπουδαίος άνθρωπος».

Ο Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε και για τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, τον οποίο έχει επικρίνει επανειλημμένα τις τελευταίες εβδομάδες, επειδή δεν στήριξε αρκετά την ισραηλινό-αμερικανική επίθεση εναντίον του Ιράν.

Ο ηγέτης των Εργατικών βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο μιας πολιτικής θύελλας, συγκλονισμένος από τις νέες εξελίξεις στην υπόθεση Πίτερ Μάντελσον. Ο Μάντελσον, μια εξέχουσα προσωπικότητα των Εργατικών, διορίστηκε πρέσβης στις Ηνωμένες Πολιτείες από τον Στάρμερ παρά τους δεσμούς του με τον Τζέφρι Έπστιν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ διατύπωσε την εκτίμηση πως εάν ο ηγέτης των Εργατικών «εκμεταλλευόταν τη Βόρεια Θάλασσα και εάν οι πολιτικές του για τη μετανάστευση γίνονταν αυστηρότερες, κάτι που δεν ισχύει αυτήν τη στιγμή, θα μπορούσε να τη γλιτώσει».

«Αν δεν το κάνει, δεν νομίζω ότι έχει την παραμικρή πιθανότητα», πρόσθεσε.

Σχετικά με την άρνηση των συμμάχων του ΝΑΤΟ να εμπλακούν στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, δήλωσε σύμφωνα με το BBC: «Δεν τους χρειαζόμουν καθόλου, αλλά θα έπρεπε να ήταν εκεί».

