Το «αλβανικό αδιέξοδο» της Τζόρτζια Μελόνι

Δικαστήριο της Ρώμης έκρινε παράνομη τη μεταφορά αιτούντων ασύλου στην Αλβανία, απαιτώντας την άμεση επιστροφή τους στην ιταλική επικράτεια.Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι βρίσκεται σε αδιέξοδο. Με χθεσινή του απόφαση, το δικαστήριο της Ρώμης όρισε ότι οι δώδεκα μετανάστες που είχαν μεταφερθεί στα δυο κλειστά κέντρα στην Αλβανία, πρέπει να γυρίσουν άμεσα στην Ιταλία. Αιτία, το ότι δεν προέρχονται από πλήρως ασφαλείς χώρες. Στις χώρες καταγωγής τους, δηλαδή, τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν τυχαίνουν απόλυτου σεβασμού, διότι καταγγέλλονται κατατρεγμοί και βασανιστήρια. Οι δώδεκα μετανάστες φτάνουν σήμερα στην Ιταλία, πιθανότατα στο Μπάρι, και θα μεταφερθούν σε κλειστό κέντρο του ιταλικού νότου.

Απόλυτο τέλμα

Στην φάση αυτή, δηλαδή, η πρωτοβουλία της Μελόνι, για «εξαγωγή αιτούντων άσυλο», σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει μπλοκάρει. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι την Δευτέρα θα συγκαλέσει έκτακτο υπουργικό συμβούλιο, με στόχο να μπορέσει να βρεθεί μια λύση. Κατηγορεί την δικαιοσύνη της χώρας της ότι, αντί να στηρίζει, παρεμποδίζει το έργο της κυβέρνησής της. Αλλά ο πρόεδρος της Ένωσης Ιταλών Δικαστικών, Τζουζέπε Σανταλουτσία, απαντά ότι το μόνο που έκαναν οι συνάδελφοί του, είναι να εφαρμόσουν αποφάσεις της ευρωπαϊκής δικαιοσύνης, οι οποίες υπερισχύουν κάθε άλλης πρωτοβουλίας.

Ραντεβού στα δικαστήρια

Σύμφωνα με πολλούς αναλυτές, η κυβέρνηση Μελόνι είναι πιθανό να προσπαθήσει να βγει από το τέλμα, εγκρίνοντας νομοθετικό διάταγμα. Για την όλη αυτή υπόθεση, όμως, το πιθανότερο είναι να ξεκινήσει μακρά νομική διαμάχη, η οποία μπορεί να φτάσει και μέχρι τον Άρειο Πάγο της χώρας. Το θέμα είναι κατά πόσον χώρες σαν την Αίγυπτο, την Τυνησία, ή το Μπαγκλαντές, μπορούν και πρέπει να θεωρηθούν ασφαλείς. Η απάντηση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι «όχι».

Το μοντέλο έχει... ατέλειες

Η κυβέρνηση Μελόνι, τις περασμένες ημέρες, προσπάθησε να παρουσιάσει το συγκεκριμένο πρωτόκολλο συνεργασίας με την Αλβανία, ως παράδειγμα προς μίμηση και για άλλες χώρες της Ένωσης. Προς το παρόν, οι όποιες προσδοκίες της, διαψεύδονται. Η δε κεντροαριστερή αντιπολίτευση του Δημοκρατικού Κόμματος, αλλά και τα Πέντε Αστέρια, υπογραμμίζουν ότι η χώρα υπέστη τεράστια οικονομική ζημία από την όλη αυτή ιδέα και ζητούν από την Μελόνι να σταματήσει να ακολουθεί σκληρή πολιτική στο μεταναστευτικό, η οποία θεωρούν, ότι αμφισβητεί βασικές ελευθερίες και ανθρώπινα δικαιώματα.

